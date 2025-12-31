Doi bărbați au murit, marți seara, în județul Sibiu, după ce autoutilitara încărcată cu lemne în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă, pe un drum forestier acoperit cu gheață, în zona Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii din Sibiu și Brașov, alături de echipajele ISU, au intervenit cu sisteme de scripeți pentru recuperarea victimelor, însă nu au mai putut fi salvați. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Aseară, în jurul orei 21:30, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că două persoane ar fi căzut într-o râpă din zona Valea Arpaşu Mare”, a anunţat miercuri IPJ Sibiu.

Conform poliţiştilor, „o autoutilitară de transport lemne, care se deplasa pe un drum forestier, din cauze care urmează a se stabili, a căzut într-o râpă de aproximativ 120 m”.

Sebastian Marinescu, Salvamont Brașov: Din păcate noi am fost alertați în jurul ei 21:40. Ajuns la fața locului împreună cu echipajele ISU de la Sibiu și Brașov și am găsit camionul căzut într-o râpă și cele două persoane chiar acolo, în zonă, din păcate erau decedate. Împreună cu colegii mei am făcut mai multe sisteme de scripeți pentru a putea să-i aducem înapoi pe drumul forestier. Am reușit să recuperăm cele două persoane, din păcate decedate, și ulterior au fost predate serviciul de medicină legală. Era un drum forestier, cu gheață, din păcate, inclusiv la nivelul județului Brașov au fost mai multe apeluri în ultima perioadă cu persoane care au rămas înzăpezite sau au alunecat în șanțuri. Dorim să tragem un semnal de alarmă pentru că e important să se evite aceste trasee care sunt acoperite cu gheață, mai ales dacă mașinile nu sunt corespunzător echipate.

La faţa locului au fost găsiţi doi bărbaţi decedaţi, în vârstă de 46 şi 57 de ani din Arpaşu de Jos. „Poliţiştii efectuează verificări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cauză fiind deschis un dosar pernal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă”, mai precizează IPJ Sibiu.

Editor : M.I.