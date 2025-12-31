Live TV

Video Accident mortal în județul Sibiu: Doi bărbaţi au murit după ce camionul încărcat cu lemne cu care circulau s-a răsturnat într-o râpă

Data publicării:
camion rasturnat
La faţa locului au fost găsiţi doi bărbaţi decedaţi. Surse foto: facebook.com/SalvamontBrasov

Doi bărbați au murit, marți seara, în județul Sibiu, după ce autoutilitara încărcată cu lemne în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă, pe un drum forestier acoperit cu gheață, în zona Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii din Sibiu și Brașov, alături de echipajele ISU, au intervenit cu sisteme de scripeți pentru recuperarea victimelor, însă nu au mai putut fi salvați. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Aseară, în jurul orei 21:30, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că două persoane ar fi căzut într-o râpă din zona Valea Arpaşu Mare”, a anunţat miercuri IPJ Sibiu.

Conform poliţiştilor, „o autoutilitară de transport lemne, care se deplasa pe un drum forestier, din cauze care urmează a se stabili, a căzut într-o râpă de aproximativ 120 m”.

Sebastian Marinescu, Salvamont Brașov: Din păcate noi am fost alertați în jurul ei 21:40. Ajuns la fața locului împreună cu echipajele ISU de la Sibiu și Brașov și am găsit camionul căzut într-o râpă și cele două persoane chiar acolo, în zonă, din păcate erau decedate. Împreună cu colegii mei am făcut mai multe sisteme de scripeți pentru a putea să-i aducem înapoi pe drumul forestier. Am reușit să recuperăm cele două persoane, din păcate decedate, și ulterior au fost predate serviciul de medicină legală. Era un drum forestier, cu gheață, din păcate, inclusiv la nivelul județului Brașov au fost mai multe apeluri în ultima perioadă cu persoane care au rămas înzăpezite sau au alunecat în șanțuri. Dorim să tragem un semnal de alarmă pentru că e important să se evite aceste trasee care sunt acoperite cu gheață, mai ales dacă mașinile nu sunt corespunzător echipate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La faţa locului au fost găsiţi doi bărbaţi decedaţi, în vârstă de 46 şi 57 de ani din Arpaşu de Jos. „Poliţiştii efectuează verificări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cauză fiind deschis un dosar pernal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă”, mai precizează IPJ Sibiu.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
tren eurostar
4
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Digi Sport
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mașină de poliție.
Femeie acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. După ce a primit moștenirea, a vândut tot și s-a mutat în Dubai
bataie-sibiu
Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în județul Sibiu, după un conflict izbucnit la colindat: patru persoane au fost reținute
tavan prabusit - piscina - sibiu
Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a hotelului din Sibiu
Tavanul de la piscina interioară a unui hotel din Sibiu s-a prăbușit: 6 persoane, dintre care 4 copii, duse la spital
ambulanta SMURD
Accident grav în județul Sibiu: un microbuz în care erau copii a intrat în zidul unei case. 10 oameni au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al...
militari ucraineni trag cu un tun
România contribuie cu 50 de milioane de euro la apărarea Ucrainei...
medic pacient acte medicale shutterstock
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis...
Ultimele știri
Prețurile la carburanți cresc în noaptea de Anul Nou. Cât va costa un plin după majorarea accizelor
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Rezultate LOTO - Miercuri, 31 decembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii suplimentate. La Joker sunt în joc 8,7 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Fanatik.ro
Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!”
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit
Adevărul
România, performanță unică în UE. Daniel Dăianu: Să cobori deficitul de la peste 9% spre 6% este un act...
Playtech
Cadourile surprinzătoare făcute de Bolojan colegilor din Guvern! Miniştrii au rămas impresionaţi
Digi FM
Obiceiuri şi superstiţii de Anul Nou la români. Ce trebuie să faci ca să ai noroc tot anul
Digi Sport
Captura anului! Ce a găsit FBI în garajul unuia dintre cei mai căutați oameni din lume
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Tudor Chirilă, Loredana și alți 300 de artiști contestă ordonanța Guvernului care zdruncină industria muzicală
Newsweek
Viața la pensie. Ce să facă pensionar în primele zile din 2026 să se simtă singuri și să alunge tristețea?
Digi FM
A murit nepoata lui John F. Kennedy. Tatiana Schlossberg avea 35 de ani
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...