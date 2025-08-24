Supraviețuitorul accidentului care a avut loc sâmbătă în zona montană Portăreasa, județul Argeș, este în continuare în stare gravă la terapie intensivă, după ce a suferit mai multe răni la coloană și la cap. Medicii spun că, deși este conștient, trebuie supravegheat foarte atent. Apelul la 112 a fost dat la câteva ore de la accident, când niște culegători de fructe de pădure au auzit strigătele disperate ale singurului supraviețuitor.

Corina Ciubotaru, medic primar de medicină de urgență Brașov: „Diagnosticul stabilit a fost de politraumatism prin accident de mașină produs în zona montană, cu traumatism cranian, fracturi de coloană vertebrală, de humerus care a necesitat intervenție chirurgicală seara precedentă, traumatism toraco-abdominal. La acest moment, pacientul e în terapie intensivă. Starea lui e în continuarea gravă, necesită urmărire în ATI. E conștient. E nevoie de o abordare multidisciplinară, necesită îngrijiri în continuare”.

Patru tineri au murit și un altul a fost grav rănit după ce s-au răsturnat cu mașina 200 de metri într-o prăpastie, în Munții Iezer-Păpușa din județul Argeș. Tinerii erau pe un traseu off-road, iar vehiculul era unul de teren.

Apelul la 112 a fost dat la câteva ore de la accident, când niște culegători de fructe de pădure au auzit strigătele disperate ale singurului supraviețuitor. Mai multe echipe de pompieri, poliţişti şi salvamontişti au fost trimise în zonă.

Supraviețuitorul accidentului a fost preluat de un elicopter SMURD și este internat la Spitalul Județean din Brașov.

