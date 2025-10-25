Un accident naval a avut loc pe Dunăre, în dreptul municipiului Galați. O ambarcațiune cu motor a lovit o barjă. Trei persoane au fost rănite, între care un copil.

Trei persoane, printre care și un copil, au fost rănite după ce o ambarcațiune cu motor s-a izbit de o barjă pe Dunăre, în dreptul municipiului Galați.

La fața locului au intervenit echipaje de la pompieri, SMURD, Poliția de Frontieră, Administrația Fluvială a Dunării de Jos, dar și Poliția Transporturi.

Bărbatul de 36 de ani a fost găsit inconștient, iar copilul lui minor și soția sunt în afara oricărui pericol. Bărbatul, cu un traumatism cranian sever, a fost intubat la fața locului, stabilizat și apoi transportat la Spitalul de Urgență, însă starea lui este destul de gravă.

Poliția Transporturi face cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs acest accident.

Bărbatul rănit grav deține o ambarcațiune cu care face plimbări pe Dunăre sau pe care o închiriază.

