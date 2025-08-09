Live TV

Accident pe Centura Bucureștiului. Cinci persoane, printre care 3 copii, au fost duse la spital

Data publicării:
blue light bar on a swedish police vehicle
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Cinci persoane, între care trei copii, au fost transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri de mers. 

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că pe DN Centura Bucureşti, în zona localităţii Glina, judeţul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme.  

„În urma impactului au rezultat 5 victime (3 minori şi 2 adulţi), care urmează a fi transportate la spital”, a transmis sursa citată. 

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea Poliţiei. 

Reluarea traficului era estimată în jurul orei 20:00. 

