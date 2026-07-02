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Accident rutier cu șase autovehicule în Prahova. Două persoane rănite, trafic restricţionat pe DN72

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Un accident în care au fost implicate şase autovehicule s-a produs joi după-amiază pe drumul naţional 72, între Ploieşti şi Târgovişte, în judeţul Prahova. Două persoane au fost rănite, în urma evenimentului, iar traficul în zona accidentului este restricţionat.

Accidentul rutier a avut loc în afara localităţii prahovene Ariceştii Rahtivani, în eveniment fiind implicate patru autoutilitare şi două autoturisme.

La volanele celor şase autovebicule se aflau bărbaţi cu vârste cuprinse între 25 şi 60 de ani.

Unul dintre şoferi, în vârstă de 43 de ani, şi o femeie de 24 de ani, pasageră într-un autoturism, au fost răniţi, fiind preluaţi de echipajele medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, potrivit News.ro.

Poliţiştii i-au testat pe cei şase şoferi cu aparatele etilotest şi pentru depistarea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive, rezultatele fiind negative.

La ora transmiterii acestei ştiri, traficul rutier este restricţionat pentru desfăşurarea cercetării la faţa locului şi pentru eliberarea părţii carosabile.

Editor : M.B.

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