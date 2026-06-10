Accident rutier grav în Bihor, soldat cu un mort şi trei răniţi. Au fost implicate un TIR, două autoturisme şi o cisternă

Un autotren, două autoturisme şi o cisternă goală au fost implicate, miercuri dimineaţă, într-un accident rutier pe DN 1 Huedin-Oradea, în judeţul Bihor. TIR-ul s-a răsturnat, a acroşat un stâlp de electricitate, fiind şi scurgeri de combustibil. O persoană a murit şi trei au fost rănite, fiind transportate la spital.

Accidentul a avut loc în localitatea Corniţel, judeţul Bihor. „În urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe suprafaţa de rulare, a acroşat un stâlp de electricitate, fiind şi scurgeri de combustibil pe suprafaţa de rulare”, potrivit Centrului Infotrafic.

Circulația a fost blocată în zonă.

„Din investigaţiile efectuate de poliţişti la faţa locului, s-a constatat că un bărbat de 32 de ani, din municipiul Oradea, judeţul Bihor, în timp ce conducea un autotren cu semiremorcă, în împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde a acroşat două autoturisme, dintre care unul care tracta pe o remorcă un alt autoturism, precum şi un alt autotren”, transmis IPJ Bihor, citat de News.ro.

În urma accidentului rutier, o femeie de 53 de ani, din localitatea Căpuşu Mare, judeţul Cluj, pasageră în cel de-al doilea autoturism acroşat , a suferit multiple leziuni, fiind declarat decesul.

De asemenea, un bărbat de 63 de ani, din localitatea Căpuşu Mare, judeţul Cluj, care conducea cel de-al doilea autoturism implicat, un bărbat de 46 de ani, din comuna Floreşti, judeţul Cluj, care conducea primul autoturism implicat (cel care tracta pe remorcă un alt autoturism), precum şi bărbatul de 32 de ani, din municipiul Oradea, judeţul Bihor, care conducea primul autotren, au suferit leziuni pentru îngrijirea cărora au fost transportaţi la spital.

„Poliţiştii Compartimentului Rutier Aleşd continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului rutier, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă”, au mai transmis poliţiştii.

Editor : M.B.