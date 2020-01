Accidente cumplite, transmise în direct. Telefonul și live-ul pe Facebook le-au adus sfârșitul

Zeci de șoferi care făceau live pe Facebook au provocat accidente cumplite și i-au făcut pe polițiști să ceară pedepse aspre prin schimbarea legii. Acum, șoferii nu mai au voie să pună mâna pe telefonul mobil dacă mașina este în mers, iar amenzile au fost mărite mult.

Zeci de oameni au murit în ultimii ani în văzul celor dragi. Au uitat de volan și au fost mai atenți la transmisiunile în direct pe care le făceau pe Facebook. Oficialii MAI au admis că telefonul folosit la volan a devenit o capcană și au majorat amenzile. Dar nu au reușit să stopeze fenomenul.

„O murit și au rămas săracii copii! Am văzut în direct! S-o întrerupt imaginea și am zis, gata! E accident!” - povestea plângând una dintre rudele unui șofer care și-a transmis sfârșitul în direct.

Una dintre cele mai mari tragedii rutiere a avut loc în 2019, în luna mai, în Ungaria. Nouă oameni au murit după ce microbuzul cu care se întoarceau acasă, de la muncă, a intrat pe contrasens, ajungând sub un TIR. Șoferul transmitea în direct pe Facebook din microbuzul în care veselia era la cote maxime.

„Am văzut în direct când el mergea cu mașina și cânta acolo și erau bucuroși. Am văzut și când au zis, wow! Numai atât! S-a întrerupt imaginea și am zis, gata! E accident!” - a povestit o rudă.

16 copii au rămas orfani în urma tragediei.

Îi iulie, la două luni distanță, în Vrancea, pe Drumul European 85, doi tineri au murit pe loc în văzul prietenilor de pe Facebook: „Pune centura că începe aventura! Decolăm! Băăă!”

Anul trecut, pe 11 august, în localitatea Văcăreni din judeţul Tulcea, trei oameni au murit în timpul unei transmisii făcute de pasagerul aflat pe bancheta din spate. Preocupat să participe la discuția transmisă online, șoferula pierdut controlul volanului și a ajuns în curtea unei case. Nu înainte să lovească mortal doi pietoni.

Cu o lună în urmă, un tânăr, aflat pe o autostradă din Germania, își transmitea în direct tristețea...

„Mamă, tată, nu vreau să vă spun decât că vă iubesc! Vă iubesc mai mult ca orice pe lumea asta! Am iubit-o pe Monica, încă o iubesc, o iubesc foarte mult! Azi mi-a dat o veste dezamăgitoare! Mi-a spus că nu mai vrea nimic, nimic cu mine! Mi-a spus că ea se desparte de mine! După trei ani de relație! După ce am așteptat atât, după câte am îndurat, după câte speranțe mi-am făcut. Eu vreau să mor, nu mai vreau să trăiesc, nu mai vreau nimic! Absolut nimic. Tot ce am vrut eu a fost ea. Pentru ea am luptat, pentru ea am lucrat, pentru ea, tot. Iar ea îmi spune astăzi că s-a terminat. Dacă s-a terminat, s-a terminat totul!”

Tânărul avea să sfârșească după impactul cu un TIR staționat.

Noul Cod Rutier are reguli stricte. În timpul mersului,șoferul nu are voie să pună mâna pe volan. În caz contrar, poate primi o amendă de până la 1.100 de lei.

„Dumneavoastră îl țineți în suport, dar legea spune să nu îl folosiți cu mâinile, să nu îl atingeți!” - explică un polițist șoferului.

În situația în care folosește telefonul în timp ce comite o altă infracțiune rutieră, șoferul rămâne și fără carnet pentru 30 de zile.

Editare web: Luana Păvălucă