Accident între trei mașini pe autostrada A3. Trafic îngreunat pe sensul Ploiești - București

O coliziune între trei autoturisme a avut loc, duminică, pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 36, pe sensul de mers spre Bucureşti, în urma impactului, o persoană suferind leziuni. Traficul rutier este oprit pe a doua bandă şi se circulă îngreunat pe banda de urgenţă şi prima bandă.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 36, pe sensul de mers spre Bucureşti, în apropierea localităţii Gruiu, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între trei autoturisme.

În urma accidentului, o persoană a suferit leziuni şi este evaluată medical la faţa locului.

„Traficul rutier este oprit pe a doua bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgenţă şi prima bandă. Se estimează reluarea normală a traficului după ora 18:00”, mai transmite Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Editor : A.C.