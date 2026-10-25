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Accident între trei mașini pe autostrada A3. Trafic îngreunat pe sensul Ploiești - București

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O coliziune între trei autoturisme a avut loc, duminică, pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 36, pe sensul de mers spre Bucureşti, în urma impactului, o persoană suferind leziuni. Traficul rutier este oprit pe a doua bandă şi se circulă îngreunat pe banda de urgenţă şi prima bandă. 

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 36, pe sensul de mers spre Bucureşti, în apropierea localităţii Gruiu, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între trei autoturisme. 

În urma accidentului, o persoană a suferit leziuni şi este evaluată medical la faţa locului. 

„Traficul rutier este oprit pe a doua bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgenţă şi prima bandă. Se estimează reluarea normală a traficului după ora 18:00”, mai transmite Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

Editor : A.C.

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