Acoperământul Maicii Domnului 2025: Praznic dedicat Fecioarei Maria. Care este îndemnul preotului pentru ziua de 1 octombrie

La 1 octombrie, biserica ortodoxă prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare de referință în calendarul creștin, dedicată ocrotirii Fecioarei Maria. Marcată prin rugăciuni și rânduieli de post, praznicul amintește de minunea petrecută în secolul al X-lea, la Constantinopol, în biserica Vlaherne, fiind considerat un moment de credință și reflecție pentru comunitatea ortodoxă.

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului mai este cunoscută în popor și sub denumirea de „Pocroave”.

Semnificația sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului

“În acea perioadă (secolul al X-lea) Constantinopolul era asediat de o flotă rusă, rușii nu erau pe atunci creștini și atacau cetatea. Toată obștea a invocat ajutorul Maicii Domnului și, potrivit scrierilor creștine, la orele 4:00 dimineața, Sfântul Andrei, care mai era numit și Cel Nebun pentru dragostea sa față de Hristos, împreună cu ucenicul său, Epifanie, au văzut-o pe Maica Domnului venind asupra altarului (în cartierul Vlaherne, Blachernae) și acoperind toată mulțimea credincioșilor, care erau în cântare de rugăciune, cu un voal protector (acoperământ). Atunci, Maica Domnului a început să se roage pentru a apăra această comunitate de creștini și pentru a le porteja viața.”, a explicat pentru Digi24 Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București

1 octombrie: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox

„Sărbătoarea prăznuită de biserică pe 1 octombrie le amintește credincioșilor de puterea rugăciunii în clipele de încercare și de sprijinul necontenit al Maicii Domnului, care răspunde întotdeauna celor care îi cer ajutorul.

În această zi, tradiția ne îndeamnă să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile și binecuvântările primite de-a lungul vieții. Totodată, este un moment potrivit pentru a ne ruga atât pentru cei apropiați, cât și pentru cei aflați în suferință sau greutăți. Rugăciunea nu trebuie să înceteze niciodată, ci să rămână un sprijin permanent și o chemare sinceră la ajutor divin.”, a transmis Părintele Gabriel Cazacu.

Icoana Acoperământului Maicii Domnului

În icoana Acoperământului Maicii Domnului sunt redate două momente semnificative din istoria bisericii din Constantinopol. Maica Domnului este înfățișată deasupra credincioșilor, cu mâinile ridicate în rugăciune, înconjurată de îngeri care îi împărtășesc slava și mijlocirea.

În partea de jos a icoanei, în dreapta, apar Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, martori ai minunii. Tot acolo sunt reprezentați și cei doisprezece Apostoli, alături de sfinte femei, mucenici și monahi. Fecioara Maria întinde voalul său ocrotitor peste toți cei prezenți, simbolizând grija și protecția pe care le oferă întregii comunități de credincioși.

Această icoană nu este numai o imagine artistică, ci o adevărată mărturie vizuală a legăturii dintre cer și pământ, dintre rugăciunea Maicii Domnului și credința poporului adunat la rugăciune.

Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului

Sărbătoarea din 1 octombrie nu se remarcă numai prin semnificația teologică deosebită, ci și prin bogăția tradițiilor și obiceiurilor populare, păstrate și transmise de-a lungul generațiilor.

„În mediul rural, ziua marchează simbolic sfârșitul muncilor câmpului și începutul pregătirilor pentru iarnă. Gospodarii obișnuiesc să adune roadele pământului și să pună la adăpost proviziile, considerând această zi un prag între anotimpuri. Ziua de sărbătoare trebuie celebrată cu bucurie, așa că astăzi se consumă fructe de toamnă din gospodărie precum mere, struguri, gutui, prune.”, a transmis Părintele Cazacu

Pe plan spiritual, credincioșii participă la slujbe speciale, aprind lumânări și se roagă pentru sănătate, liniște sufletească și ocrotirea familiei. Este o zi de odihnă în care nu se fac munci grele în gospodărie, în semn de evlavie față de sărbătoare. Se consideră că respectarea acestei zile aduce protecție asupra casei și familiei pe tot parcursul anului.

De asemenea, există numeroase credințe și superstiții populare legate de vreme: dacă în ziua Acoperământului este senin, iarna va fi blândă, iar dacă plouă sau este frig, urmează un anotimp aspru.

Rugăciune pe care o poți rosti de Acoperământul Maicii Domnului

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.



Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea prăznuită cel mai des în bisericile de tradție slavă, asta și pentru că Sfântul Andrei numit și cel Nebun pentru Hristos era considerat de origine slavă.

