Acţiune a salvatorilor în apropiere de Breaza: un ATV s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă. Un bărbat a murit

Pompieri, paramedici şi echipaje medicale intervin, vineri după amiază, în zona oraşului Breaza, după ce autorităţile au fost anunţate că un ATV pe care se aflau doi adulţi şi un copil s-a răsturnat într-o zonă greu accesibilă. La faţa locului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter, având în vedere că este greu de ajuns în zona indicată. Ulterior, salvatorii au anunțat că un bărbat a murit în urma acestui accident.

ACUALIZARE 20.10 ISU Prahova informează că una dintre victime, un bărbat de 37 de ani, a fost găsit şi stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitat. O a doua victimă, un copil de 6 ani, a suferit răni uşoare în zona capului. Acesta a fost preluat împreună cu mama sa, care nu a suferit leziuni, de ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă, ambii fiind transportaţi la unitatea de primiri urgenţe Ploieşti.

Știrea inițială: Acţiunea salvatorilor are loc pe raza oraşului Breaza, în zona Valea Târsei, unde, potrivit datelor transmise autorităţilor, doi adulţi şi un copil s-au răsturnat cu un ATV într-o râpă, relatează News.ro.

La locul indicat au fost trimise un echipaj de pompieri cu un UTV, o ambulanţă SMURD de la Detaşamentul Câmpina, o a doua ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detaşamentul 2 Ploieşti, precum şi un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova.

În condiţiile în care accesul în zona indicată este foarte dificil, a fost solicitat şi un elicopter SMURD de la Braşov.

