Administratori de firme, acuzaţi de achiziţii fictive de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”. Prejudiciu de 3,2 milioane lei

Şase administratori ai unor societăţi comerciale sunt acuzaţi că au înregistrat achiziţii fictive în valoare de peste 17 milioane de lei, în domeniile construcţiilor, transportului de mărfuri şi organizării de evenimente, de la firme „fantomă” sau cu „identitate furată”, reprezentând operaţiuni comerciale fictive. Potrivit procurorilor bucureşteni, prin acest mecanism infracţional, aceştia au cauzat bugetului de stat un prejudiciu ce depăşeşte 3,2 milioane de lei. Patru dintre inculpaţi au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, anchetatorii au pus sechestru asigurător pe cinci case, trei apartamente şi 12 terenuri intravilane şi extravilane. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti informează că luni şi marţi procurorii instituţiei au pus în mişcare acţiunea penală împotriva a şase persoane pentru evaziune fiscală, în formă continuată, în cadrul unui dosar penal ce vizează înregistrarea de achiziţii fictive în domeniul construcţiilor, al transportului de mărfuri şi al organizării de evenimente. 

Potrivit procurorilor bucureşteni, cei şase inculpaţi sunt acuzaţi că, în calitate de administratori a cinci societăţi comerciale au dispus în mod repetat, în perioada 2018-2022, cu scopul de a se sustrage obligaţiilor fiscale, evidenţierea în contabilitatea societăţilor şi declararea fiscală a unor achiziţii de bunuri şi servicii de la nouă societăţi „fantomă” şi de la două firme „cu identitate furată”, în valoare totală de 17.460.328 lei, reprezentând operaţiuni comerciale fictive. 

Prin acest mecanism infracţional au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 3.202.621 lei (669.623 euro), reprezentând TVA şi impozit pe profit. 

Patru dintre inculpaţi au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor până la concurenţa sumei de 3.202.621 lei. 

Astfel, potrivit sursei citate, măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a cinci case, trei apartamente şi 12 terenuri intravilane şi extravilane a căror evaluare acoperă prejudiciul cauzat. 

De asemenea, unul dintre suspecţi, în procedura aducerii la cunoştinţă a acuzaţiei penale, a achitat în integralitate prejudiciul reţinut în sarcina sa, mai arată sursa citată. 

