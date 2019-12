Aglomerație mare pe aeroporturi: Românii de afară revin acasă de sărbători. Este forfotă mare și la „Plecări”

Românii plecaţi la lucru sau la studii în afara ţării se întorc să petreacă Sărbătorile în familie cu avionul. Puţin peste 150 de euro este preţul mediu pentru un bilet de avion cumpărat în această perioadă, potrivit unei agenţii de turism online. Cei mai mulţi români care vin acasă de Crăciun se întorc din Italia, Spania, Anglia şi Germania. Şi la „Plecări” este forfotă mare. Destinaţiile exotice continuă să fie la modă şi în acest sezon.

Primul semn că românii se întorc acasă pentru perioada Sărbătorilor este chiar aglomerația din parcarea aeroportului. Cu greu șoferii reușesc să găsească un loc de parcare în care să își lase mașina.

Femeie: Am venit de la Munchen, mă leagă familia.

Reporter: Acum cât timp v-ați luat biletul?

Femeie: Acum vreo 2-3 luni.

Reporter: Cât ați plătit?

Femeie: Destul de mult, aproape vreo 300 dus întors.

Reporter: Față de alți ani cum este?

Femeie: Mai mult! Mai scump, dar mulțumită.

Bărbat: Acum o așteptam pe nevastă-mea, eu am venit din altă parte, să ne întâlnim în România. Eu am venit din Budapesta și ea vine din Tel Aviv și ne întâlnim aici, să facem Crăciunul aici.

Bărbat: Vin de la Timișoara și merg acasă de sărbători, la mama. E o perioada în care traficul a crescut foarte mult, am văzut asta și când am plecat din Timișoara, am văzut asta pentru că avionul a plecat plin, aeroportul era plin și acolo, avionul cu care am venit la București a fost și el plin.

Chiar dacă biletele de avion sunt simţitor mai scumpe în perioada Sărbătorilor, faţă de 2018, oamenii nu se uită la bani când vine vorba să revină alături de cei dragi.

Valentin Iordache, Aeroportul Otopeni: Avem cam 1.200.000 de pasageri față de o lună de vară când depășim un milion și jumătate, dar cu toate acestea, zilele înainte de Crăciun ridică foarte mult media. Azi așteptăm să vină în țară peste 23.000 de pasageri. Pleacă aproape 20.000, ajungem la aproape 44.000 pasageri, deci o zi de vară relativ aglomerată. Zilele acestea sunt dificile pentru toți, și pentru noi, și pentru pasageri pentru că, deși pe fluxul de Sosiri a crescut cu 30%, numărul de ghișee de control de frontieră, la care am adăugat încă două, tot va fi aglomerat.

Cine şi-a făcut planuri din timp a pus bani deoparte și pentru cadouri.

Claudia Tocilă, reprezentant agentie de turism online: Față de anul trecut, s-a înregistrat o ușoară scumpire, cu până la 15%, însă am avut și o creștere a numărului de rezervari, cu 20%. Cea mai ieftină cursă cu destinația București a avut prețul de 29 euro, iar cea mai scumpă 2.140 euro. Îi sfătuim pe clienții noștri și pe toți cei care călătoresc în perioade aglomerate să își cumpere bilete cât mai din timp.

Sunt însă şi români care pleacă din ţară de Sărbători. Pentru mulţi, destinaţiile exotice sunt cele mai atractive, însă şi preţul unor astfel de vacanţe este pe măsură. Cum nu toată lumea îşi permite să traverseze continentele, staţiunile montane de la noi rămân o bună variantă de distracţie.

Andra Pascu, consultant în turism: Pachetul mediu pentru o vacanță de Sărbători în țară este de 311 euro anul acesta, pe pachet, două persoane, cazare trei nopți, cina festivă inclusă. Prețurile sunt în creștere față de anul trecut cu 17%, atât pentru că a crescut prețul cazării, dar și pentru că românii vor mai multe în pachet: masaj pentru soție, o cină mai bună, plimbare cu trăsura. Zona stațiunilor balneoclimaterice se caută foarte mult, Valea Prahovei, dar și stațiunile montante din jurul Sibiului.

Specialiştii în turism spun că gradul de ocupare al acestor staţiuni este de 90% şi ar putea să mai crească, până la finalul anului.

Editor web: Liviu Cojan