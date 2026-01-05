Ajunul Bobotezei 2026: Cum se pregătesc creștinii pentru Botezul Domnului. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie

În fiecare an, la 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei creează în România o atmosferă aparte, în care credința se întâlnește cu ritualuri străvechi și tradiții populare. Considerată un moment de profundă pregătire spirituală, ziua premergătoare Botezului Domnului este legată de ideea de purificare și reînnoire sufletească, când gospodăriile sunt puse în rânduială, comunitățile se reunesc, iar obiceiurile moștenite capătă o semnificație sporită, sub semnul binecuvântării, sănătății și prosperității.

Ajunul Bobotezei este prima zi de post din Noul An, după zilele de sărbători în care nu au mai fost restricţii alimentare.

Ajunul Bobotezei 2026: Tradiții respectate pe 5 ianuarie

La 5 ianuarie, credincioșii intră într-o etapă de reculegere și pregătire spirituală pentru Botezul Domnului, participând la slujbe, rugăciune și momente de meditație, în căutarea binecuvântării și a ocrotirii pentru anul care începe.

În gospodării se aprind lumânări și candele, ca simbol al luminii credinței și al curățirii lăuntrice, iar rugăciunea comună a familiilor întărește legătura spirituală și comunitară, transformând această zi într-un timp al introspecției și al înnoirii sufletești, premergător marii sărbători.

Pregătirea mesei de Ajun

Masa din Ajunul Bobotezei are o încărcătură simbolică distinctă, fiind prima masă de post a Noului An bisericesc. Preparatele, alcătuite din legume, fructe, nuci, turtă dulce și alte alimente de post, sunt asociate cu ideea de curățire sufletească, belșug și ocrotire a familiei.

În același timp, gospodăriile sunt rânduite cu grijă, iar locuințele sunt stropite cu apă, adesea însoțită de crenguțe de busuioc sau plante aromatice, într-un gest ritualic menit să îndepărteze răul și să aducă protecție. Tot atunci, credincioșii pregătesc sticlele ce vor fi duse la biserică pentru sfințirea Agheasmei Mari, slujbă care are loc a doua zi, de Bobotează, întărind legătura dintre credință, tradiție și viața cotidiană.

Sfințirea apei - Agheasma Mare

Agheasma Mare ocupă un loc central în rândul ritualurilor religioase din Ajunul Bobotezei. Apa sfințită la biserică este adusă apoi în gospodării și folosită pentru stropirea locuințelor, a curților, a animalelor și a ogoarelor, gest cu profundă semnificație simbolică, asociat cu purificarea, ocrotirea și binecuvântarea întregului spațiu de viață.

Potrivit tradiției ortodoxe, Agheasma Mică poate fi săvârșită pe parcursul anului, la cererea credincioșilor, în timp ce sfințirea Agheasmei Mari are loc exclusiv în ziua praznicului Botezului Domnului, pe 6 ianuarie, la Slujba Sfințirii apei.

Superstiții și credințe populare în Ajunul Bobotezei

Ajunul Bobotezei este o zi încărcată de semnificații spirituale și tradiții populare transmise de generații. Credincioșii care doresc binecuvântare și protecție pentru anul ce urmează țin post negru, însoțit de rugăciune și introspecție, pregătindu-și sufletul pentru sfințirea apei și pentru sărbătoarea Botezului Domnului.

Grâu la încolțit de Bobotează

În Ajunul Bobotezei, una dintre tradițiile păstrate în numeroase zone ale țării este punerea grâului la încolțit, gest simbolic asociat cu belșugul, fertilitatea și norocul în anul care urmează. Semințele sunt așezate în vase mici și îngrijite cu atenție până la praznicul Botezului Domnului, iar felul în care încolțesc este privit ca un indiciu al prosperității gospodăriei și al roadelor viitoare.

În credința populară, ritualul capătă și o dimensiune oraculară, mai ales pentru fetele necăsătorite, care interpretează vigoarea grâului drept semn al împlinirii și al unui destin favorabil, obiceiul fiind însoțit de rugăciuni și gesturi menite să atragă protecția divină.

Colindatul de Bobotează

Colindatul de Bobotează poartă urări de sănătate și belșug, având rolul de a consolida legăturile dintre membrii comunității, fiecare mesaj rostit fiind asociat cu ideea de protecție și noroc pentru gazde.

În anumite zone ale țării, tradiția este completată de Plugușorul de Bobotează, iar darurile oferite colindătorilor - grâu, fructe sau bani - sunt interpretate ca semn al prosperității și al fertilității în anul care urmează.

Obiceiuri regionale de Bobotează

În Maramureș și Bucovina, stropirea cu Agheasmă Mare are loc adesea la izvoare sau în zone cu fântâni, spații percepute ca sacre, unde se păstrează legătura simbolică dintre om și natură. Aducerea apei sfințite este asociată cu purificarea comunității și ocrotirea gospodăriilor, ritualul fiind însoțit de rugăciuni și cântări religioase care sporesc solemnitatea momentului.

În Oltenia, tradiția este completată de pregătirea colăceilor și a dulciurilor destinate colindătorilor, în timp ce în Transilvania tinerii pornesc la colindat cu crenguțe împodobite, interpretând cântece ritmate menite să aducă bucurie și noroc gazdelor. Diversitatea acestor practici reflectă felul în care fiecare regiune își conservă identitatea culturală și bogăția obiceiurilor populare legate de Bobotează.

Ajunul Bobotezei 2026 rămâne astfel o zi încărcată de semnificații și tradiții, un prilej în care credința, obiceiurile și legăturile comunitare se întâlnesc armonios.

