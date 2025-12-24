Ajunul Crăciunului 2025: Cum se sărbătorește și ce tradiții respectă credincioșii. Sfaturile preotului pentru ultima zi de post

Ajunul Crăciunului, sărbătorit în fiecare an pe 24 decembrie, reprezintă momentul final al pregătirilor pentru Nașterea Domnului și este încărcat de semnificație spirituală. În această zi, românii respectă cu atenție tradițiile și obiceiurile specifice perioadei, încheie ultimele pregătiri casnice și așteaptă praznicul în liniște și armonie. Ziua este însoțită de superstiții și practici menite să aducă noroc, sănătate și belșug în anul ce urmează, iar preotul Cătălin Ștefan a explicat pentru Digi24.ro principalele obiceiuri care marchează Ajunul.

Ziua de Ajun coincide cu sărbătoarea Sfintei Mucenițe Eugenia și oferă credincioșilor prilejul de a se pregăti sufletește și de a reflecta asupra valorilor spirituale ale credinței.

Ajunul Crăciunului: Tradiții respectate pe 24 decembrie

Tradițiile acestei zile pun accent pe rugăciune, pe pregătirea sufletului și a casei pentru sărbătoare și pe păstrarea cu respect a obiceiurilor moștenite de-a lungul generațiilor.

„Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe, mai ales în parohiile unde se cinstește hramul, pentru a se ruga și a primi binecuvântarea înainte de sărbători. Deși nu există restricții stricte privind treburile casnice de Ajunul Crăciunului, se recomandă ca majoritatea pregătirilor să fie finalizate din timp, iar ziua de 24 decembrie să fie dedicată doar ultimelor retușuri, de preferat încheiate până în jurul orei 17.

În mod tradițional, postul negru nu este obligatoriu în această zi, însă pentru cei care aleg să-l respecte, acesta constă în a nu consuma alimente lichide și solide până în jurul orei 18. Pentru credincioșii care au respectat Postul Crăciunului complet, această practică poate reprezenta un mod simbolic de pregătire a sufletului pentru împărtășanie și de întâmpinare a sărbătorii în rugăciune.

Totodată, este momentul potrivit să ne amintim de sărbătoriții zilei, cei care poartă numele Sfintei Mucenițe Eugenia și să le transmitem urări de „La mulți ani”.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Cătălin Ștefan

Vecernia de Ajun: slujba care marchează nașterea lui Iisus

„Vecernia de Ajun, săvârșită în seara de 24 decembrie, reprezintă una dintre cele mai importante slujbe ale bisericii ortodoxe, având rolul de a pregăti sufletele credincioșilor pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Această slujbă include rugăciuni, lecturi din Sfintele Scripturi și cântări de colinde, creând o atmosferă de reculegere și profunzime spirituală. Prin aceste momente, comunitatea se reunește pentru a celebra misterul Nașterii lui Hristos, iar colindele, care răsună în biserici și în case, subliniază legătura între tradiție, credință și comuniunea familială.”, a adăugat preotul Cătălin Ștefan

Masa festivă de Ajun

„Masa din 24 decembrie reprezintă momentul central al serii de Ajun, simbolizând comuniunea și pregătirea pentru sărbătoarea Crăciunului. Se recomandă ca mâncarea să fie de post, fără produse de origine animală, iar preparatele să fie servite după apariția primei stele pe cer, în amintirea Stelei de la Betleem - cea care a vestit Nașterea Domnului.

În diferite regiuni ale țării, credincioșii pregătesc pentru masa din 24 decembrie preparate tradiționale cum ar fi „Ajunul” - grâu fiert cu nucă sau turte cu nucă, cunoscute și sub denumirea de „Scutecele Domnului”. Aceste alimente au o semnificație simbolică profundă: ele amintesc de Pruncul Sfânt și de spiritul sărbătorii, aducând în familie un sentiment de comuniune, liniște și reculegere înaintea festivităților de Crăciun.”, conchide sursa Digi24.ro

Obiceiuri în Ajunul Crăciunului

„Bună dimineața în Ajun” - colind scurt de sărbători

Un colind tradițional al Ajunului este „Bună dimineața”, răspândit în special în anumite zone din Transilvania și Moldova. Grupuri de copii sau colindători merg din casă în casă și transmit urări de sănătate, noroc și belșug, începând cu salutul „Bună dimineața” sau alte formule specifice localității. Spre deosebire de „Mersul cu Steaua”, acest colind este mai scurt și mai spontan, însă păstrează aceeași semnificație: vestește Crăciunul și aduce bucurie gazdelor.

În trecut, colindătorii erau răsplătiți cu produse simple și simbolice, precum mere, nuci, covrigi sau dulciuri, alimente care semnificau belșugul, sănătatea și norocul pentru anul ce urma. Astăzi, recompensa poate fi sub formă de bani, bomboane, fructe sau alte cadouri, în funcție de obiceiurile locale și preferințele gazdelor.

Împodobirea bradului

În tradiția românească, bradul de Crăciun era împodobit în seara de Ajun, pe 24 decembrie, o zi considerată aducătoare de noroc și favorabilă unui an prosper. Alegerea acestei date era strâns legată și de pregătirea locuinței pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Astăzi, însă, multe familii optează să decoreze bradul încă de la începutul lunii decembrie sau chiar mai devreme, pentru a prelungi bucuria și magia sărbătorilor. Momentul împodobirii variază în funcție de programul zilnic și de prezența copiilor acasă, însă semnificația rămâne aceeași: un simbol al luminii, speranței și al atmosferei festive din familie.

Ajunul Crăciunului rămâne o ocazie de reflecție și apropiere, în care fiecare gest, rugăciune și tradiție ne reamintește de valoarea familiei și a credinței în această perioadă sfântă.