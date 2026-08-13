Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, joi, o alertă extremă de informare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute. Ministerul Apărării a anunțat că a detectat o nouă țintă aeriană aproape de frontiera României, la ora 09:02.

ACTUALIZARE 09:40 Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09:02, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9:20 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 09:13.

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Știrea inițială. În mesajul transmis populaţiei din nordul judeţului Tulcea în jurul orei 09:14, autorităţile îndeamnă oamenii să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.

În lipsa unui adăpost, cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori.

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-Alert transmis în cursul zilei de joi, după cel de la ora 01:30, în urma căruia la numărul unic de urgenţă 112 a sunat o persoană pentru a cere informaţii suplimentare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta.

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Editor : Ș.R.