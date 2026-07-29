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News Alert Alertă cu bombă în Portul Constanța. Circulația navelor este oprită (surse)

Data actualizării: Data publicării:
CONSTANTA - PORT - CEREALE - 1 AUG 2022
Portul Constanța. Inquam Photos /George Călin
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În Portul Constanța Nord și Sud au fost suspendate manevrele pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate, ca urmare a unei amenințări cu bombă, din informațiile Digi24.

Știre în curs de actualizare

Editor : Ș.R.

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