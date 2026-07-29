News Alert Alertă cu bombă în Portul Constanța. Circulația navelor este oprită (surse) Data actualizării: 29.07.2026 12:22 Data publicării: 29.07.2026 12:18 Portul Constanța. Inquam Photos /George Călin Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google În Portul Constanța Nord și Sud au fost suspendate manevrele pentru navele maritime și fluviale din motive de securitate, ca urmare a unei amenințări cu bombă, din informațiile Digi24. Un nou val de caniculă în România: când se ating temperaturile maxime și care sunt regiunile cele mai afectate Pompier român în Franța: „Fiecare intervenție presupune riscuri reale” Dragoș Pîslaru anunță încă două săptămâni de negocieri cu sindicatele pe legea salarizării „Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate”. Rogobete cere explicații după ce Bihorul a primit mai multe posturi decât județe mai mari A doua zi de grevă în Sănătate. Sindicatele acuză scăderi salariale Alertele de dronă din ultimele zile au pus pe jar oamenii din sud-estul României: „Ne este teamă. Oricând ne putem aștepta” Cum afectează seceta extremă și invazia de ciori recoltele României: pierderi uriașe și disperare la sate Tragedie pe un drum național din Bihor: Un copil de 14 ani aflat pe trotinetă a murit după ce a fost lovit de o mașină „Cum poate fi asasinată Melania Trump”: videoclip publicat de presa iraniană Știre în curs de actualizare Editor : Ș.R. Etichete: portul constanta alerta cu bomba Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru... 2 „Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la... 3 Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom... 4 Senatul a adoptat proiectul privind reducerea accizei la carburanți. Motorina s-ar putea... 5 Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată...