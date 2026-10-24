Alertă în Argeş: O tânără de 26 de ani a dispărut de acasă cu cei 3 copii ai săi

Poliţiştii din judeţul Argeş caută o tânără de 26 de ani, care a dispărut de acasă împreună cu cei trei copii ai săi, cu vârste cuprinse între 1 şi 6 ani.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Domneşti au fost sesizaţi astăzi, 24 octombrie, cu privire la faptul că numita BĂRBOIU NICOLETA, de 26 de ani, a plecat voluntar, împreună cu cei 3 copii minori, de 3 ani, 1 an, respectiv 6 ani, de la domiciliul din comuna Corbi, judeţul Argeş”, anunţă, sâmbătă seară, Poliţia judeţeană Argeş, potrivit News.ro.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş încearcă să dea de urma femeii.

Semnalmente: înălţime 1,60 m, greutate 50 de kg, păr şaten, ochi căprui.

Vestimentaţie la momentul plecării: blugi albaştri, geacă crem.

„Persoanele care pot oferi informaţii cu privire la persoana căutată sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau Poliţia Municipiului Curtea de Argeş, la telefon 0248 721 519”, arată Poliţia.

Editor : A.C.