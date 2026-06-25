Alertă în Dâmbovița: incendiu la un punct de transformare electrică. Zeci de persoane au fost evacuate

Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un punct de transformare electrică în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița. Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis un mesaj RO-Alert și s-a dispus evacuarea persoanelor din imediata apropiere, relatează News.ro.

Pompierii de la ISU Dâmbovița au fost solicitați să intervină, joi, la incendiul produs la un punct de transformare electrică din orașul Pucioasa. Pentru gestionarea situației de urgență acționează cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de suport logistic și o ambulanță SMURD.

„Având în vedere degajările masive de fum, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru informarea populației din zonă. Totodată, pentru siguranța persoanelor aflate în proximitatea incendiului, se procedează la evacuarea preventivă a acestora”, a transmis, joi, IGSU.

Până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 50 de persoane.

Se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Editor : Ș.A.