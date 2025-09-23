Live TV

Video Alertă în mai multe spitale din țară, după amenințările primite pe mail. Rogobete: „Fac apel la calm. Situația este monitorizată”

Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Este alertă în mai multe spitale din țară, după ce, pe mailul mai multor unități spitalicești au ajuns, luni, mesaje de amenințare. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit marți în direct la Digi24 despre această situație și a precizat că au fost luate măsuri de siguranță excepționale în spitale și că nu „vede un pericol în momentul de față”, dar situația este atent monitorizată. 

„În cursul zilei de ieri și de duminică au fost transmise mai multe mailuri de amenințare din partea unei persoane care se autointitula 'Angela'. Noi am fost în contact permanent cu unitățile sanitare, am dispus măsuri pentru creșterea securității și siguranței la unitățile sanitare, respectiv o monitorizare mai atentă a unui posibil atac cibernetic. Niciuna din cele două nu s-au confirmat până acum”, a declarat ministrul Sănătății. 

Robogete a menționat că situația este în monitorizare continuă: „Fac apel la calm. Atât noi, cât și instituțiile care se ocupă de securitatea cibernetică sau de siguranța populației, suntem în alertă. Suntem în contact permanent atât cu unitățile sanitare, cât și cu aceste instituții. Nu văd un pericol în momentul de față, dar monitorizăm situația pentru a ne asigura că totul este sub control”. 

Ministrul a declarat că sunt amenințări în toate județele din țară, atât la spitale publice, cât și la private: „Am rugat toate unitățile sanitare să ne transmită de urgență în cazul în care mai primesc asemenea emailuri. Le-am transmis recomandările pentru securitatea cibernetică, să nu răspundă la aceste mesaje, să nu acceseze link-uri în cazul în care ele sunt introduse în email”, a precizat el.  

„Nu s-a modificat nimic față de ziua de ieri și nu am primit nicio alertă”, a mai adăugat Rogobete. 

Ministrul a făcut precizări și despre ce măsuri au fost luate în spitale.

„Verificări mai atente la intrarea în unitatea sanitară, servicii de protecție și pază a unităților sanitare, o verificare mai atentă a fluxurilor din spital și o monitorizare mai atentă a sistemelor video pentru protecția spitalelor”. 

Robogete a afirmat că Ministerul Sănătății este în contact cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și „monitorizează situația îndeaproape”.

