Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri dimineață în Marea Marmara, în largul Istanbulului. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare și salvare, după ce au pierdut contactul cu una dintre nave, la bordul căreia se află 10 membri ai echipajului.

Actualizare 11.38: „Tugberk Imamoglu nu răspunde la niciun apel, iar telefoanele mobile ale echipajului său rămân inaccesibile în ciuda încercărilor Centrului de Coordonare a Operaţiunilor de Căutare şi Salvare. Prin urmare, se presupune că vrachierul s-a scufundat”, a precizat Direcţia Afaceri Maritime pe platforma X.

„Operaţiunile de căutare şi salvare au fost lansate imediat”, a adăugat aceasta, indicând că o barcă de salvare aparţinând navei scufundate a fost găsită goală pe mare.

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Paisprezece echipe de căutare, un elicopter şi a doua navă implicată în coliziune participă la operaţiunea de salvare, conform autorităţilor. Coliziunea a avut loc la ora 03:15 (00:15 GMT), la 18 mile marine (aproximativ 33 km) sud de Silivri, un district din vestul Istanbulului.

Vrachierul Tugberk Imamoglu transporta 4.199 de tone de oţel laminat de la Iskenderun (sud) la Karadeniz Eregli, situat pe coasta Mării Negre.

Știre inițială

Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri în largul Istanbulului, în Marea Marmara, a anunţat biroul guvernatorului oraşului, relatează Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Aceste două nave comerciale turceşti s-au ciocnit în jurul orei 03:00 (00:00 GMT) la 18 mile marine (aproximativ 33 km) sud de Silivri, un district din vestul Istanbulului.

Nave şi elicoptere ale pazei de coastă au fost trimise la faţa locului pentru căutare şi salvare. Conform biroului guvernatorului, la una dintre nave, petrolierul Alsu, nu s-au înregistrat daune vizibile. Autorităţile nu au reuşit să stabilească legătura cu echipajul de pe cealaltă navă implicată în coliziune.

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„În prezent este imposibil să se stabilească contactul cu nava comercială Tugberk Imamoglu şi cei 10 membri ai echipajului său”, a precizat biroul guvernatorului într-un comunicat.

Autorităţile nu au specificat ce încărcătură transporta nava Tugberk Imamoglu, care traversa Marea Marmara spre Marea Neagră.

Editor : M.I.