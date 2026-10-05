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Alertă în Marea Neagră: o navă cargo, abandonată după un atac cu dronă lângă Odesa, plutește în derivă între România și Bulgaria

Data publicării:
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Navă în derivă în Marea Neagră. Foto: Ministerul bulgar al Apărării via Radio Bulgaria
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Elicopterele Forțelor Navale bulgare au descoperit o navă de marfă în derivă în apele Mării Negre, la 40 kilometri est de Capul Șabla, transmite Radio Bulgaria.

Nava cu motor EMIL a fost lovită de o dronă în zona orașului Odesa, pe 5 august. În urma unui incendiu și a unei defecțiuni a sistemelor tehnice, nava a rămas fără posibilitatea de a manevra și a fost abandonată de echipaj, relatează BTA.

De atunci și până în prezent, nava plutește în derivă în zona economică exclusivă a României, deplasându-se, sub influența curenților marini, în direcția sud, către zona economică exclusivă a Bulgariei.

Forțele Navale ale Bulgariei au transmis un aviz către navele care navighează în regiune cu privire la prezența unei nave periculoase, fără comandă și fără echipaj, în zona menționată.

Supravegherea navei continuă, iar instituțiile sunt pregătite să ia măsurile necesare, se precizează în comunicatul autorităților militare, citat de Radio Bulgaria.

Editor : Ș.R.

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