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Video Alertă în Marea Neagră. O navă cargo care plecase din Tulcea s-a scufundat în zona economică exclusivă bulgară

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A ship on the horizon of the black sea
Navă în Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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O navă de marfă sub pavilion somalez, care plecase din Tulcea, a transmis un semnal de urgență în zona economică exclusivă bulgară a Mării Negre, după ce echipajul a raportat că nava se scufundă. Semnalul a fost recepționat la ora 9:15 la Centrul de Coordonare a Salvării Maritime – Varna, potrivit Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, citat de BTA.

ACTUALIZARE 13:19 Toți cei 12 membri ai echipajului navei de marfă BETUL 8, care s-a scufundat în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, au fost salvați, a informat Radioul Național Bulgar (BNR), menționând încheierea operațiunii de salvare, potrivit Novinite.

Echipajul era format din opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri. Operațiunea s-a încheiat cu succes, deși nu au fost încă făcute publice informații oficiale cu privire la circumstanțele care au dus la scufundarea navei.

Știrea inițială. Incidentul s-a produs la aproximativ 40 de mile marine sud-est de Capul Kaliakra. Patru nave din cadrul Grupului de Combatere a Minelor din Marea Neagră (MCM Marea Neagră) – două bulgare, una românească și una turcească – sunt trimise la fața locului. Operațiunile sunt coordonate de Direcția Principală de Activități de Urgență și Salvare din cadrul Agenției Executive a Administrației Maritime.

Operațiunea de salvare include și două elicoptere Cougar și un avion Su-25 al Forțelor Aeriene bulgare, care vor efectua supravegherea și recunoașterea zonei.

Nava BETUL 8, cu un echipaj de 12 persoane, călătorea din Tulcea, România, spre Egipt. Transporta aproape trei tone de grâu, potrivit sursei citate.

Editor : Ș.R.

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