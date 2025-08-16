Alertă în Munții Rodnei: 11 turiști, dintre care șapte copii, s-au rătăcit pe traseu. Salvamontiștii intervin în condiții dificile

Un grup format din 11 turiști, dintre care șapte copii, s-a rătăcit sâmbătă seară în Munții Rodnei, în zona Tăurile Buhăescu. Salvamontiștii din Maramureș intervin pentru recuperarea lor, însă acțiunea este dificilă din cauza întunericului și a temperaturilor scăzute, relatează News.ro.

Potrivit Salvamont Maramureș, în grup se află patru adulți și șapte copii.

„Condiţiile meteo sunt dificile, fiind întuneric şi frig, dar salvatorii montani organizaţi în 3 echipe cu o ambulanţă montană Salvamont, o autospecială Salvamont şi un utilaj de teren Traxter pentru zone dificile fac tot posibilul pentru a-i aduce cât mai rapid, în siguranţă”, au transmis reprezentanții instituției.

La ora transmiterii acestei știri, acțiunea de căutare-salvare este în desfășurare.

