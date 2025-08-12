Un deținut în vârstă de 32 de ani a evadat, marți seară, din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița. Potrivit surselor Digi24, bărbatul ar fi sărit gardul unității de detenție în jurul orei 18:00.

Condamnat pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, deținutul a declanșat o amplă mobilizare a forțelor de ordine după ce a evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Autoritățile au blocat drumurile din posibilele direcții de deplasare și au instituit filtre rutiere. Șoferii sunt opriți, întrebați de unde vin și unde se îndreaptă, iar vehiculele le sunt verificate.

Alerta a fost transmisă și la frontieră, pentru a împiedica eventuala părăsire a țării de către fugar. Sute de polițiști și jandarmi participă la căutări în această seară. Dacă va fi prins, bărbatul riscă, pe lângă pedeapsa inițială, o nouă condamnare cuprinsă între șase luni și trei ani de închisoare.

