Alertă la Corbu: obiect suspect găsit lângă plajă, asemănător unei componente de rachetă. Ce au descoperit polițiștii

Un obiect care părea a fi o componentă de rachetă a stârnit panică, duminică seară, în apropierea plajei din Corbu. Polițiștii au intervenit de urgență, însă verificările au arătat că nu este vorba despre un pericol real, scrie News.ro.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 20:00, prin apel la 112. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost anunțați că, în extravilanul localității Corbu, în apropierea plajei, se află un obiect ce seamănă cu o componentă a unei rachete.

La fața locului au fost efectuate verificări, iar oamenii legii au stabilit că obiectul este, de fapt, o componentă a unei rachete de testări, cu propulsie pe bază de apă, care nu conține niciun element de muniție.

Din primele cercetări a reieșit că obiectul se află în zonă de aproximativ trei ani și ar face parte dintr-un proiect studențesc.

Autoritățile au transmis că nu există niciun pericol pentru populație.

