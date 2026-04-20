Live TV

Alertă la Corbu: obiect suspect găsit lângă plajă, asemănător unei componente de rachetă. Ce au descoperit polițiștii

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-04-20T002731.777
Alertă la Corbu: obiect suspect găsit lângă plajă, asemănător unei componente de rachetă

Un obiect care părea a fi o componentă de rachetă a stârnit panică, duminică seară, în apropierea plajei din Corbu. Polițiștii au intervenit de urgență, însă verificările au arătat că nu este vorba despre un pericol real, scrie News.ro.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 20:00, prin apel la 112. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost anunțați că, în extravilanul localității Corbu, în apropierea plajei, se află un obiect ce seamănă cu o componentă a unei rachete.

La fața locului au fost efectuate verificări, iar oamenii legii au stabilit că obiectul este, de fapt, o componentă a unei rachete de testări, cu propulsie pe bază de apă, care nu conține niciun element de muniție.

Din primele cercetări a reieșit că obiectul se află în zonă de aproximativ trei ani și ar face parte dintr-un proiect studențesc.

Autoritățile au transmis că nu există niciun pericol pentru populație.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Merz și Lula, atac indirect la adresa lui Trump: „În faţa unilateralismului, Mercosur şi UE au ales cooperarea”
Carusel defect la un eveniment din Caransebeș: 17 copii au rămas blocați, șase au ajuns la spital
Război în Orientul Mijlociu, ziua 51. Trump anunță că SUA au preluat controlul unei nave iraniene care a încercat să treacă de blocadă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se îmbunătățește pentru trei zodii după 19 aprilie 2026. Schimbări importante aduse de Luna în Gemeni
Cancan
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Fanatik.ro
Fotbalistul care va fi tată la doar 22 de ani. Mama copilului este fiica antrenorului său
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Unde a fost surprins Laurențiu Reghecampf la revenirea în România. Antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Poate mama să vândă casa moștenită fără acordul copilului? Explicația unui avocat
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Robert De Niro și Ben Stiller, schimb de replici despre Ariana Grande. „Probabil cea mai talentată parteneră...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...