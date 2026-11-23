Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi a fost solicitată să intervină în municipiul Iaşi, pe strada Aurel Vlaicu, după ce, în timpul executării unor lucrări de săpătură, a fost descoperită o bombă de aviaţie de aproximativ 50 de kilograme rămasă neexplodată, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării, specialiştii pirotehnicieni au executat operaţiuni specifice de cercetare, identificare şi asanare a terenului, pe o suprafaţă de aproximativ 10 metri pătraţi, fiind identificată o bombă de aviaţie exploziv-brizantă, de provenienţă germană, cu o greutate de 50 de kilograme.

„Descoperirea evidenţiază pericolul pe care îl reprezintă muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate, chiar şi după trecerea mai multor decenii. Aceste elemente pot prezenta un risc major pentru viaţa şi integritatea persoanelor, în special atunci când sunt descoperite în timpul lucrărilor de construcţii, excavare sau amenajare a terenurilor”, transmite ISU Iaşi, prin intermediul unui comunicat de presă.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa, a declarat că muniţia neexplodată îşi păstrează caracterul periculos chiar şi după zeci de ani.

„Manipularea necorespunzătoare poate provoca accidente cu urmări deosebit de grave. ISU Iaşi recomandă tuturor persoanelor care desfăşoară lucrări de săpătură, construcţii sau amenajări de teren să manifeste maximă prudenţă şi să anunţe imediat autorităţile în cazul descoperirii unor obiecte care ar putea reprezenta muniţie neexplodată”, a precizat Georgică Onofreiasa.

Editor : M.I.