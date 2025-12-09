Live TV

Alertă la un centru pentru copii cu dizabilități din Sălaj: 86 de persoane evacuate, după un miros puternic de gaz

Data publicării:
pompieri 112
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / George Călin

Zeci de persoane, copii și angajați, au fost evacuate marți după-amiază dintr-un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău, după ce detectoarele au semnalat prezența gazului în camera tehnică. ISU Sălaj anunță că nu sunt victime, iar pompierii și echipele distribuitorului de gaze verifică instalația, intervenția fiind în desfășurare, relatează News.ro.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Zalău au intervenit, marți, la ora 13:24, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în urma unei sesizări privind existența unor scurgeri de gaz”, se arată în comunicatul transmis de ISU Sălaj.

Potrivit sursei citate, la sosirea echipajelor s-a constatat că în camera tehnică, unde sunt amplasate două centrale termice pe gaz natural, s-au declanșat detectoarele, fiind perceput miros specific.

Personalul și copiii din centru, în total 86 de persoane, au fost evacuați preventiv, fără a se înregistra victime.

Reprezentanții ISU precizează că pompierii continuă să asigure măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, în timp ce un echipaj al distribuitorului de gaze a sistat alimentarea clădirii până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată aflată la fața locului.

Intervenția este în curs de desfășurare.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

