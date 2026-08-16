Două incidente cu obiecte suspecte în zona litoralului românesc au fost semnalate duminică de turiști. Unul a fost observat în apropierea Portului Tomis din Constanța, iar Garda de Coastă verifică zona, în timp ce la Eforie Nord, autoritățile au stabilit că obiectul sesizat de turiști nu conținea explozibil și nu era nici dronă, nici mină marină.

Semnalul de alarmă în cazul obiectului din Portul Tomis a fost dat de un bărbat care a sunat la 112 și anunțat autoritățile că a observat în mare un obiect suspect, asemănător unei drone maritime.

La fața locului au ajuns polițiștii, iar Garda de Coastă verifică zona cu ajutorul unei ambarcațiuni.

De asemenea, un alt obiect suspect a fost observat de turiști și în Eforie Nord. Zona a fost delimitată de autorități, iar în urma verificărilor s-a stabilit că obiectul nu conținea explozibil și nu era nici dronă, nici mină marină.

Cele două incidente au loc după ce, în ultimele zile, mai multe drone și fragmente de drone au ajuns pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, fiind aduse la mal de valurile puternice.

Editor : A.P.