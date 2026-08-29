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Video Alertă pe litoral: posibil fragment de dronă, descoperit în Eforie Nord. Obiectul a fost scos din mare de un turist

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fragment drona eforie
Posibil fragment de dronă ridicat de polițiști de pe plaja din Eforie Nord. Foto: Captură video Digi24
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Un obiect care pare a fi un fragment de la o dronă a fost scos din mare de un turist, pe o plajă Eforie Nord, în județul Constanța. Bărbatul l-a dus lângă postul de salvamar. La fața locului au ajuns polițiști și jandarmi, care au preluat obiectul.

Fragmentul va fi cercetat de specialiști. Oamenii legii îi sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip, pentru că pot fi periculoase. Potrivit jurnalistei Digi24 Iulia Stanciu, obiectul găsit, de circa 60 de centimetri, nu avea explozibil.

Editor : Ș.R.

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