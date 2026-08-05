Autoritățile sunt în alertă, după ce, pe o plajă din Mamaia Nord, un obiect suspect a fost observat plutind pe apă. Pompierii au intervenit la fața locului și au făcut un perimetru de siguranță, deoarece ar putea fi vorba despre o bucată de dronă.

Telespectatorii Digi24 au surprins, miercuri după-amiază, imagini cu un sector de plajă din Mamaia Nord, unde pompieri ISU Dobrogea și polițiști au stabilit un perimetru de siguranță, deoarece a fost observat un obiect suspect.

Turiștii spun că au văzut în apă un obiect suspect, posibil o bucată dintr-o dronă.

Editor : A.C.