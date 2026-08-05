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Video Alertă pe o plajă din Mamaia, după ce a fost observat un obiect suspect. ISU și Poliția au izolat perimetrul

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Pompierii ISU Dobrogea și polițiștii au izolat un sector de plajă în Mamaia Nord după descoperirea unui obiect suspect plutind pe apă. Foto: captură video
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Autoritățile sunt în alertă, după ce, pe o plajă din Mamaia Nord, un obiect suspect a fost observat plutind pe apă. Pompierii au intervenit la fața locului și au făcut un perimetru de siguranță, deoarece ar putea fi vorba despre o bucată de dronă. 

Telespectatorii Digi24 au surprins, miercuri după-amiază, imagini cu un sector de plajă din Mamaia Nord, unde pompieri ISU Dobrogea și polițiști au stabilit un perimetru de siguranță, deoarece a fost observat un obiect suspect. 

Turiștii spun că au văzut în apă un obiect suspect, posibil o bucată dintr-o dronă. 

Editor : A.C.

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