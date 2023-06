"Am făcut o poză și m-am speriat". Cum arată acum o fată care și-a ales greșit persoana care să-i injecteze buzele cu acid hialuronic

O tânără de 23 de ani care pretindea de un an că este specializată în medicină estetică a fost pusă sub control judiciar. A fost reclamată de una dintre cliente, pe care a mutilat-o. Femeia are fața deformată după ce a lăsat-o pe tânăra care nu are niciun fel de pregătire să îi facă injecții cu acid hialuronic.

Tânăra din imagini a ajuns să fie mutilată după ce a vrut să își injecteze acid hialuronic și a apelat la așa zisa esteticiană.

Victimă: "După a doua intervenție am văzut că mi-a pus foarte strâmb buzele și i-am zis, și în timpul intervenției că îmi pune prea mult în partea din dreapta a buzei de sus și a zis că nu, că tu ai buzele strâmbe. Și la sfârșit, după ce am ieșit de la ea și am dat banii, mi-am făcut o poză și am văzut cât de strâmbe erau și m-am speriat."

Mascații au intrat peste cea care pretindea că este esteticiană chiar în momentul în care avea o clientă..

Tânăra de 23 de ani ar fi făcut injecții cu acid hialuronic încă de anul trecut. Aceasta ar fi avut câte 3 programări pe zi, iar pentru fiecare injectare ar fi cerut câte 600 de lei. Însă, în urma procedurilor făcute de medicul fals, mai multe paciente ar fi ajuns de urgență la spital. Zeci de fete i-au trecut pragul casei, pentru că acolo avea cabinetul. Tânăra a fost audiată și apoi reținută.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt la Poliția Capitalei: "Ar fi efectuat mai multe intervenții de natură estetică asupra mai multor persoane care au necesitat intervenția mai multor specialiști."

Medicii din domeniu avertizează că orice intervenție care nu este făcută de cineva specializat este periculoasă.



Morad Iancu, medic estetician: "La urma urmei sunt tratamente medicale, sunt tratamente. Putem să avem complicații grave, de la nicroză la orbire. Unii iau tratamentul ca ceva ușor, dar nu este deloc așa. Se verifică dacă locația în sine este adaptată pentru a primi pacienți. Trebuie să lucrăm într-un mediu special."

Anchetatorii au identificat o parte dintre victime, însă se așteaptă ca numărul lor să fie mult mai mare.

Editor : G.M.