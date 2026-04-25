„Am venit să iau drona". Un buldoexcavator de la o firmă de salubrizare din Galați, trimis în locul unde a căzut aparatul de zbor

Un angajat de la o firmă de salubrizare din Galați a fost trimis să ridice drona prăbușită cu buldoexcavatorul.

Bărbatul s-a dus cu mult curaj și motivație și a pornit la drum spre locul în care a căzut drona rusească. El a fost însă oprit de polițiștii care au blocat strada.

Dialogul dintre șofer și polițiști: 

Șofer: „Am venit să iau drona”. 

Polițist: „Cine v-a zis?” 

Șofer: „Sunt trimis de la Ecosal la blocul Găina, unde este găsită o dronă. Să vedem ce rezolvăm”. 

Reporter: S-o luați de acolo? Sau să acoperiți urmele?

Șofer: „Să mă dirijezele persoanele care răspund de așa ceva”.

Fragmente de dronă au căzut sâmbătă noapte în Galaţi, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate, în urma unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Drona a fost detonată controlat. O altă dronă a căzut lângă o fermă din județul Tulcea, anunţă MApN. Specialiștii au reușit detonarea primei drone, după ce au transportat-o și izolat-o. 

