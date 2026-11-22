O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui, care transporta la spital un bărbat rănit într-un accident de tractor, a fost implicată într-un accident rutier produs sâmbătă noaptea, la intrarea în municipiul Bârlad. Șoferul autospecialei, în vârstă de 51 de ani, a fost rănit și transportat la spital. Ambulanța a suferit avarii importante și a devenit nefuncțională, potrivit Agerpres.

Accidentul s-a produs în timp ce ambulanța se îndrepta către Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase.

Potrivit reprezentanților SAJ Vaslui, autosanitara transporta un pacient în vârstă de 43 de ani, victimă a unui accident de tractor.

Cum s-a produs accidentul

Ambulanța se afla în depășirea unei coloane de mașini în momentul în care a lovit din spate un autoturism care, potrivit SAJ Vaslui, a ieșit din coloană fără ca șoferul să se asigure.

„Ambulanța avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune și se deplasa către Spitalul Bârlad având pe targă un pacient bărbat în vârstă de 43 de ani, victimă a unui accident de tractor. Autosanitara, care se afla în depășirea unei coloane de mașini, a lovit în spate un alt autoturism care a ieșit din coloană fără să se asigure”, a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu.

În urma impactului, ambulanțierul în vârstă de 51 de ani a suferit un traumatism toracic și a fost transportat la Spitalul Bârlad cu o altă ambulanță trimisă la fața locului.

Pacientul aflat pe targă nu a suferit leziuni suplimentare în urma accidentului. Acesta a fost preluat de o a treia ambulanță și transportat la spital.

Nicio persoană din autoturismul lovit nu a fost rănită.

Ambulanța a devenit nefuncțională în urma impactului

Autosanitara implicată în accident a suferit avarii importante, care au făcut imposibilă continuarea utilizării acesteia.

Vehiculul a fost ulterior preluat de o platformă și transportat la un service pentru reparații.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Editor : Ș.A.