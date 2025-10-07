Live TV

cbrn
Inquam Photos / Octav Ganea

Autorităţile din Arad au fost sesizate, marţi, printr-un apel la 112, privind o ameninţare cu dispozitiv exploziv, pe o stradă din municipiul Arad. Poliţiştii au găsit acolo un telefon mobil şi ulterior au identificat un bărbat de 38 de ani, cunoscut cu afecţiuni psihice. La el au fost găsite obiecte şi bunuri electronice, fiind chemaţi specialişti de la SRI pentru a le analiza.

„La data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 9:30, prin 112 a fost sesizată o ameninţare cu dispozitiv explozibil, pe o stradă din municipiul Arad. La faţa locului, echipajul de ordine publică a găsit un telefon mobil, şi, ulterior, un bărbat. A fost solicitat un echipaj de ambulanţă şi bărbatul a fost identificat. Acesta are 38 de ani, din Arad, cunoscut cu afecţiuni psihice”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

În urma controlului corporal, au fost găsite mai multe obiecte şi bunuri electronice, pentru analizarea cărora au fost solicitaţi specialişti din cadrul Serviciului Român de Informaţii.
 
 
Totodată, a fost constituită o echipă de cercetare complexă, sub coordonarea Serviciului de Investigaţii Criminale, urmând a fi efectuate verificări pentru clarificarea stării de fapt şi luarea măsurilor de urmare.

