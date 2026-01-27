Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, a declarat, în direct la Digi24, că a aprobat personal permisiunea de trei zile pentru ca milionarul turc Abdullah Atas să iasă de după gratii. Burcu susține că decizia s-a bazat pe recomandările CEDO și CPT și avertizează că eliminarea permisiunilor ar putea bloca procesul de reintegrare. Omul de afaceri cunoscut drept ”regele veiozelor din România” ar fi fugit în Turcia în timpul permisiei primite. Milionarul este acum pe lista „most wanted” și este dat în urmărire internațională. Bărbatul este condamnat la 22 de ani de închisoare după ce a lovit cu mașina un polițist și l-a târât zeci de metri. Ministrul justiției a anunțat un control la penitenciarul Rahova, unde bărbatul își ispășea pedeapsa.

„A existat și un aviz negativ privind permisiunea de a părăsi penitenciarul”

Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Geo Bogdan Burcu, a confirmat că ultima permisie de ieșire din penitenciar, acordată pe o durată de trei zile deținutului condamnat pentru omor și fugit ulterior din țară, a fost aprobată chiar de el.

„Permisiune de ieșire din penitenciar se acordă la propunerea persoanelor care lucrează în mod direct cu deținuții, fie că vorbim de șef de puncte de lucru, educator, psiholog sau asistent social. Acestea sunt analizate și avizate de șeful secției în care deținutul este repartizat și apoi de o comisie formată din directorul penitenciarului și cei doi directori adjuncți. Pentru permisiunile mai mari de o zi, ele sunt analizate și la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și aprobate de directorul general”.

Întrebat cine a aprobat concret ultima permisie de trei zile, Burcu a răspuns fără echivoc: „subsemnatul”.

El a admis că, în procesul de avizare, este posibil să fi existat și un punct de vedere negativ: „Din câte îmi aduc aminte, sunt mai multe persoane care avizează aceste permisiuni de ieșire din penitenciar și, posibil, să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”.

„Vrem să întoarcem în societate persoane mai bune”

Întrebat de ce a decis acordarea unei permisiuni de trei zile unui condamnat la aproape 23 de ani de închisoare, Burcu a invocat recomandările europene și obiectivele sistemului penitenciar:

„Noi ne ghidăm după standardele CPT și recomandările CEDO, care recomandă ca inclusiv în cazul pedepselor lungi să existe măsuri progresive de contact cu comunitatea, inclusiv prin acordarea de permisiuni de ieșire din penitenciar”.

Șeful ANP a subliniat că refuzul total al permisiunilor ar elimina riscurile, dar ar anula scopul reintegrării.

„Administrația ar putea să refuze să acorde permisiuni de ieșire pentru oricare dintre deținuți. N-ar mai fi niciun risc, n-ar mai fi nicio problemă. Însă noi ne dorim ca administrație să întoarcem în societate niște persoane mai bune decât au fost în momentul condamnării”, a spus Burcu.

Referitor la istoricul deținutului, directorul ANP a precizat că acesta se afla în sistemul penitenciar din 2015 și a avut, timp de aproape zece ani, o conduită pozitivă.

„Deținutul a avut o conduită constant pozitivă, a fost permanent recompensat pentru implicarea în activități productive, educative și de reintegrare socială, a participat la ieșiri în comunitate și la activități terapeutice”, a spus Geo Bogdan Burcu.

În privința responsabilității pentru cazul deținutului care a fugit din țară, șeful ANP a declarat că sunt în desfășurare verificări dispuse de ministrul Justiției: „Dacă vor exista deficiențe, persoanele vinovate vor răspunde, inclusiv în ceea ce mă privește, dacă este cazul. Nu aș dori ca, pornind de la aceste excepții, să transformăm situațiile izolate într-o regulă”.

