Live TV

Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit”

Data publicării:
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Apartamente distruse de explozia din Rahova. Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, unde a fost explozia cea mai puternică, şi au precizat că în scara în care a avut loc deflagraţia nu se mai poate locui în acest moment, potrivit News.ro.

„Este stabilit un epicentru, în zona etajelor 5-6. Nu aş vrea să individualizez apartamentul, să vă induc în eroare, să furnizez o informaţie falsă, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a spus miercuri chestorul de poliţie Cristian Gheorghe, director al Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR.

El a fost întrebat dacă structura blocului a fost afectată de explozie.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat reprezentantul Poliţiei Române.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ionut mosteanu la o sedinta
România știa de luni că SUA urmează să-și retragă trupele. Ministrul...
bolojan nicusor dan mosteanu csoma botond
Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu, după...
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea...
soldati americani romania kogalniceanu
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era...
Ultimele știri
Israelul reia armistițiul în Fâșia Gaza, după ce armata sa ar fi ucis 22 de copii și zeci de adulți: „Au fost loviți zeci de teroriști”
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Explozia din Rahova: Locatarii se pot întoarce acasă, dar nu vor avea utilități. Prefectul Capitalei: „Au fost neînțelegeri”
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Noi percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Surse: Este vizat și sediul Distrigaz
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de suflete au fost recuperate de voluntari printr-o metodă inedită
bloc afectat de explozie in rahova
Explozia din Rahova: majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor. Programul după care se va face accesul controlat
Explozie în Rahova.
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul...
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României: „E în formă, s-a...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
FCSB, amendată de UEFA! Campioana României se află în topul sancțiunilor disciplinare
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Când pică Moșii de toamnă în 2025 și ce se spune că e mare păcat să împarți în această zi
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi Sport
S-a aflat, după 4 ani! Suma care l-a făcut pe David Popovici să renunțe la Steaua și să semneze cu Dinamo
Pro FM
Justin Trudeau, „îndrăgostit nebunește” de Katy Perry. „O consideră femeia perfectă”, spun apropiații celor...
Film Now
Chris Evans a devenit tată la 44 de ani. Soția starului din „Captain America: First Avenger” a născut primul...
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Cu ce sume ridicole au crescut pensiile militare anii trecuți? Se vor da bani în plus în 2026?
Digi FM
Ce înseamnă Halloween și cum se sărbătorește. De ce se poartă costume
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Fiul cel mic al lui Cillian Murphy, într-un serial alături de Sienna Miller. Adolescentul îi seamănă mult...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...