Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Corpul de clădire este impropriu pentru locuit”

Anchetatorii au stabilit, în urma cercetărilor făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, unde a fost explozia cea mai puternică, şi au precizat că în scara în care a avut loc deflagraţia nu se mai poate locui în acest moment, potrivit News.ro.

„Este stabilit un epicentru, în zona etajelor 5-6. Nu aş vrea să individualizez apartamentul, să vă induc în eroare, să furnizez o informaţie falsă, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a spus miercuri chestorul de poliţie Cristian Gheorghe, director al Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR.

El a fost întrebat dacă structura blocului a fost afectată de explozie.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat reprezentantul Poliţiei Române.

