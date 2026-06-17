Angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă spontană: a doua zi de protest pentru că nu au fost plătiți

Angajaţii Fabricii de Arme din Cugir au oprit lucrul, miercuri, pentru a doua zi consecutiv, protestând faţă de faptul că nu şi-au primit salariile.

Salariaţii de la Fabrica de Arme Cugir au oprit activitatea, miercuri, protestând faţă de faptul că nu au primit la timp salariile.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat jurnaliştilor de la ziarulunirea.ro că luni salariaţii ar fi trebuit să primească banii, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care muncitorii au recurs la protestul spontan. Neagu a precizat că acţiunea nu este coordonată de către sindicat, notează News.ro

Şi la începutul acestei luni angajaţii Fabricii de Arme Cugir au protestat faţă de faptul că nu au obţinut niciun plus salarial în negocierile purtate cu conducerea unităţii privind veniturile lor în acest an.

Editor : B.E.