Live TV

Video „Anna, ţine-ţi prostul acasă!”. Val de reacții după ce un bărbat a desenat o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan

Data actualizării: Data publicării:
barbat care deseneaza un graffiti inima anna pe stanca transfagarasan
Inima pentru „Anna” pictată pe o stâncă din Transfăgărășan a provocat indignare și apeluri la sancționarea autorului. Foto: Toma Cristian/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat filmat în timp ce desenează cu un spray de graffiti, pe o stâncă de pe Transfăgărăşan, o inimă pe care scrie „Anna”, a stârnit un val de reacţii dezaprobatoare pe internet, după ce imaginile au fost publicate de reprezentanţii Salvamont. De la „Anna ţine-ţi prostul acasă!”, până la mesaje prin care bărbatul este apostrofat, cei care au comentat cer instituţiilor abilitate sancţionarea acestuia. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful Salvamont Argeș, Toma Cristian, a publicat, miercuri, imaginile înregistrate pe Transfăgărăşan, lângă baza salvatorilor montani de la Cota 2000. 

Un martor filmează cum un bărbat desenează, cu un spray graffiti, pe o stâncă, iar în momentul în care îi atrage atenţia că natura trebuie protejată şi că gestul său e deplasat, turistul reacţionează: „Ştii câte sunt aici? Este stâncă”. 

Când i se spune că imaginile vor fi trimise Poliţiei, bărbatul pare nedumerit şi întreabă: „De ce?”. 

„Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri: «Este o stâncă». Şi şi-a continuat «opera», ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar că nu este «doar o stâncă». Este un munte pe care îl împărţim cu toţii, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact aşa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare uşor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră. Are nevoie să îl lăsăm curat pentru cei care vin după noi.  Hai să fim genul de oameni care iau atitudine, nu care întorc capul”, scrie Toma Cristian. 

Bărbatul a desenat cu sprayul o inimă în mijlocul căreia a scris „Anna”. 

Printre reacţiile la postare se numără: „Anna, ţine-ţi prostul acasă!”; „Caveman. Nu înţeleg nimic oamenii ăştia din respectul pentru natură”; „Pe principiul «este o stâncă», acestui personaj mitologic i-aş fi luat un spray şi i-aş fi desenat «inima aia» pe faimoasa lui maşină, sub pretextul: «Este o maşină… e tablă… ce are?». La genul acesta de caractere cred cu tărie că mai bine nu se făcea drum până acolo”. 

Un alt comentator a scris: „Anna, eu spun să te mai gândeşti…de asemenea sper să fie singura ta alegere nasoală!”, potrivit News.ro. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
1
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se...
Nauru Flag
2
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
Major General Mykhailo Drapatyi, commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine.
3
Noul Comandant-șef al Armatei ucrainene solicită demiterea comandantului Forțelor...
Cum setăm aerul condiționat pe caniculă. Foto Getty Images
4
La câte grade trebuie setat aerul condiționat în timpul caniculei. Temperatura...
sebastian stan
5
Sebastian Stan a devenit tată. Iubita actorului originar din Constanța, Annabelle Wallis...
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului
Digi Sport
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
urs
Incident șocant pe Transfăgărășan. Un urs înfometat a spart o mașină lăsată pe marginea șoselei
urs apropiat de turist pe transfagarasan
Turist la un pas să fie mușcat de urs pe Transfăgărășan
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
Trafic rutier închis luni pe mai multe tronsoane ale DN 7C – Transfăgărăşan. Recomandările Poliției
Screenshot 2026-07-05 002124
Un bărbat a murit după ce a suferit un infarct pe creasta principală din Parcul Naţional Piatra Craiului
masina cazuta pe transfagarasan
Momentul în care o maşină parcată pe Transfăgărăşan, dar care nu a fost asigurată, cade în gol
Recomandările redacţiei
migranți în Ceuta
Spania se teme pentru exclavele Ceuta și Melilla. Cine ar sări în...
Energy and Economy conceptual illustration
Problema capacității de stocare a energiei în România: De ce bulgarii...
dronă Leipzig
Drona de la Leipzig, o escaladare periculoasă pentru Europa: „Aceasta...
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Ce schimbări propune Legea Integrității. Digitalizarea declarațiilor...
Ultimele știri
Ucraina pregătește un Panteon Național pentru eroii săi. Marea dilemă: cine merită să fie inclus
„Axa Rezistenței” revine în forță. De ce nu au reușit SUA și Israelul să slăbească rețeaua condusă de Iran
Asasinarea directorului unui producător german de drone ar fi fost pusă la cale de spionii ruși. O româncă a fost arestată în dosar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Tratamentul costă aproape jumătate de milion de dolari". Detalii despre starea Alinei Pușcău, diagnosticată...
Cancan
Cum au apărut doi turiști pe Platoul Bucegi. Imaginile publicate de Salvamont Prahova au revoltat românii
Fanatik.ro
Cornel Dinu, lăsat lunar fără 3.500 de lei din pensie din cauza finului său, Cornel Țălnar. Culise neștiute...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Catastrofă pe stadion! Un fotbalist a murit după ce a fost lovit de fulger. Video
Adevărul
„Dimineață mi-am pus plapuma”. Disperat de caniculă, un fost sportiv și-a amenajat subsolul blocului și...
Playtech
De ce România nu poate fi apărată doar cu baze militare. Cele trei autostrăzi care au devenit esențiale...
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a lăsat ”mască”! Ce a făcut Vinicius Junior, imediat după negocierile cu Real Madrid
Pro FM
Camila Cabello s-a despărțit de iubitul miliardar, dar nu stă să plângă. A ajuns în Grecia, la plajă, și a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Orașul european superb de care mulți turiști nu au auzit. Are aproape 900 de ani de istorie, străduțe de...
Newsweek
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un „intrus” de mărimea planetei Pluto a provocat haos în jurul lui Neptun. Semne ale unui cataclism...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Alina Pușcău a dezvăluit că se confruntă cu o boală gravă. „Am cinci tumori. Vă rog să vă rugați pentru mine”