Anul Nou Chinezesc 2026: Urmează 15 zile de sărbătoare sub semnul „Calului de Foc”. Ce simbolizează și ce ritualuri trebuie respectate

Anul Nou Chinezesc din 2026 debutează la 17 februarie și inaugurează perioada guvernată de semnul „Calului de Foc”, asociat simbolic cu dinamismul, transformarea și curajul. Considerată una dintre cele mai semnificative celebrări ale spațiului cultural asiatic, această festivitate marchează începutul unui nou ciclu zodiacal și este însoțită de un ansamblu complex de tradiții ceremoniale, ritualuri orientate spre atragerea prosperității, precum și de Festivalul Lampioanelor, manifestarea care consemnează încheierea intervalului festiv de cincisprezece zile.

Anul Nou Lunar, cunoscut și sub denumirea de „Festivalul Primăverii”, reprezintă una dintre cele mai importante celebrări din calendarul tradițional asiatic. Fiecare ciclu anual este corelat cu un animal din zodiacul chinezesc, sistem alcătuit din douăsprezece semne - șobolan, bou, tigru, iepure, dragon, șarpe, cal, capră, maimuță, cocoș, câine și porc - care se succed într-o ordine recurentă.

Anul Nou Chinezesc în 2026

În 2026, Anul Nou Chinezesc este celebrat în intervalul 17 februarie - 3 martie, marcând debutul perioadei asociate semnului „Calului de Foc”. Calendarul chinezesc, de tip lunisolar (bazat simultan pe mișcările Soarelui și pe fazele Lunii) și fundamentat pe observații astronomice, integrează atât durata ciclului anual solar, cât și succesiunea ciclurilor lunare, fiind utilizat pentru stabilirea principalelor sărbători tradiționale din China și Taiwan.

Ciclul de 60 de ani a fost instituit în perioada Dinastia Han (a doua dinastie imperială a Chinei), în secolul al III-lea, constituind fundamentul sistemului astrologic chinez prin corelarea elementelor cosmice cu succesiunea anilor, în vederea stabilirii semnificațiilor atribuite fiecărei perioade anuale.

Anul Nou stabilit conform calendarului gregorian nu coincide, din punct de vedere cronologic, cu începutul anului din tradiția chineză, întrucât data acestei celebrări este variabilă. În mod obișnuit, momentul festiv survine la a doua lună nouă după solstițiul de iarnă (21 decembrie), iar în anumite situații la a treia, plasându-se astfel în intervalul cuprins între 21 ianuarie și 21 februarie.

„Anul Calului de Foc” 2026: semnificație și simbolistică

Anul Nou Chinezesc 2026 marchează începutul perioadei asociate semnului „Calului de Foc”, interpretată simbolic drept o etapă caracterizată de vitalitate, determinare și perspective de reînnoire. Celebrată la scară globală, în special în comunitățile cu tradiție culturală chineză, această festivitate include un ansamblu de ritualuri și obiceiuri transmise intergenerațional de-a lungul mileniilor.

Originea legendei „Nian” și semnificația culorii roșii

Potrivit tradițiilor legendare, un monstru numit „Nian” teroriza sătenii, atacându-i la începutul fiecărui an. Se spune că ființa se temea de zgomot puternic, de lumina intensă și de culoarea roșie. Pentru a se proteja, oamenii au început să decoreze casele cu dragoni roșii din hârtie, să aprindă felinare și petarde, dând naștere unei tradiții menite să alunge ghinionul și să atragă norocul în noul an. În prezent, aceste obiceiuri au evoluat, păstrând însă esența lor: eliminarea energiilor negative și stimularea prosperității.

Tradiții și obiceiuri de Anul Nou Chinezesc

Anul Nou Chinezesc reprezintă un interval dedicat reunificării familiei și comunității, în cadrul căruia tradițiile milenare prind viață prin ritualuri încărcate de semnificație. Culoarea roșie, element central al sărbătorii, simbolizează noroc, bucurie și protecție împotriva energiilor negative. Locuințele sunt împodobite cu felinare și dragoni roșii din hârtie, iar participanții poartă vestimentație în această nuanță pentru a atrage prosperitate și bunăstare.

Mese festive și ritualuri pentru noroc și prosperitate

O tradiție centrală a sărbătorii o constituie plicurile roșii, cunoscute sub denumirea de „Hong-bao”, în care se oferă bani celor apropiați, însoțiți de urări de sănătate și prosperitate. De asemenea, și mesele festive sunt încărcate de simbolism: peștele reprezintă abundența și norocul, ravioli semnifică reuniunea familială, tăiețeii evocă longevitatea, iar orezul glutinos simbolizează prosperitatea pe tot parcursul anului.

În Coreea, sărbătoarea include ceremonia „Charye”, care constă în oferirea de hrană strămoșilor, iar ritualul se încheie cu „Eumbok”, momentul în care întreaga familie împarte mâncarea și formulează rugăciuni pentru binecuvântarea anului ce urmează.

În Vietnam, preparatele tradiționale sunt așezate pe altarele din casă în semn de respect față de strămoși, iar obiceiurile legate de Anul Nou sunt transmise și păstrate cu mare atenție.

Festivalul Lampioanelor 2026

Punctul culminant al sărbătorilor de Anul Nou Chinezesc îl reprezintă „Festivalul Lampioanelor”, care se desfășoară în cea de-a 15-a și ultima zi a festivităților, pe 5 martie 2026. Denumit „Yuan Xiao Jie” în mandarină, acest eveniment marchează încheierea ritualurilor și celebrărilor Anului Nou Lunar, care se întind pe aproximativ două săptămâni. Festivalul comemorează prima lună plină a anului, simbolizând începutul și lumina, de unde și semnificația denumirii: „Yuan” indică începutul, iar „Xiao”, care înseamnă „noapte”.

De ce 2026 este considerat „Anul Calului de Foc”

Zodiacul chinezesc se bazează pe calendarul lunar-solar, însă tradiția îi atribuie și o legătură simbolică cu planeta Jupiter. Aceasta își încheie orbita în jurul Soarelui în aproximativ 11,86 ani, durată apropiată de ciclul de 12 ani al zodiacului, în care fiecare an este reprezentat de un animal. Asocierea este una simbolică și nu influențează calculul calendarului. În astrologia est-asiatică tradițională, se consideră că poziția lui Jupiter pe cer corespunde fiecărui an și contribuie simbolic la trăsăturile și energia atribuite acelui an.

În 2026, succesiunea ciclului zodiacal aduce în prim-plan semnul Calului, asociat în tradiția chineză cu energia, libertatea și spiritul de inițiativă. În același timp, în cosmologia est-asiatică este invocat și conceptul de „Tai Sui”, un termen colectiv pentru divinități stelare despre care se spune că se deplasează simbolic în sens opus planetei Jupiter. Se crede că poziția lor influențează norocul semnelor zodiacale, iar practicanții geomantiei interpretează aceste mișcări pentru a anticipa tendințele și dinamica energetică a anului.

Fiecare an din zodiacul chinezesc este corelat și cu unul dintre cele cinci elemente fundamentale - Lemn, Foc, Pământ, Metal sau Apă - formând astfel un ciclu complet de 60 de ani. În 2026, elementul dominant este Focul, conferind acestei perioade caracterul unui „An al Calului de Foc”, o combinație care s-a mai înregistrat ultima dată în 1966.

În simbolistica zodiacală, anul 2026 este asociat cu energie intensă, dorință de afirmare, curaj și inițiativă. Este un an marcat de mișcare, schimbare și pasiune, în care dinamismul și spiritul liber sunt amplificate de influența elementului Foc.

Editor : M.C.