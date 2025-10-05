Live TV

Anunțul poliției din Vrancea în cazul copilului de 3 ani găsit mort în Mărășești. Primarul dă vina pe birocrație

Data publicării:
politia nu treceti
Foto: Digi24

Apar noi informații din ancheta în cazul copilului de trei ani găsit mort, în localitatea Mărășești din județul Vrancea. Expertiza medico-legală a confirmat faptul că micuțul a murit după ce a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul din localitate dă vina pe birocrație.

Inspectoratul de Poliție Vrancea anunță, în urma efectuării expertizei medico-legale, că minorul în vârstă de doar 3 ani a fost ucis în urma unui atac al câinilor fără stăpâni. În acest caz, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror, pentru a se stabili măsurile legale care se impun.

Tragedia a avut loc în orașul Mărășești din județul Vrancea, într-o zonă în care sunt depozitate gunoaie în mod necontrolat și unde sunt foarte mulți câini fără stăpâni.

Primarul acestui oraș, Adrian Toderasc, recunoaște că problema câinilor fără stăpân este una gravă, cu care se confruntă de foarte mult timp. Acesta spune că într-o săptămână au fost adunați de pe străzile localității 67 de câini fără stăpân. Timp de două luni, din iulie și până în septembrie, primăria nu a avut un contract cu o firmă specializată care să se ocupe de rezolvarea acestei probleme.

Abia în data de 10 septembrie primăria a reușit să semneze un contract cu o altă firmă și a fost reluată această activitate. Primarul mai spune că aceste animale ar fi aduse din alte localități și abandonate pe raza orașului.
„Probleme sunt cu câinii fără stăpâni și au fost tot timpul. Ceea ce ține de primărie consider că a fost făcut corect și la timp. Mâine, la prima oră, am vorbit cu firma respectivă să vină cu mai multe echipaje și să vedem câți putem să luăm de acolo. Până atunci am avut contract cu o firmă de la Bârlad, care tot la fel, de la începutul anului și până când am reziliat contractul cu dumnealor, au luat în jur de 350 de câini”, a spus Toderasc.

El a spus că din cauza birocrației nu au mai fost luați câini de pe stradă în intervalul iulie-septembrie.
„A fost procedura de licitație, contractul scos din nou, cum este birocrația la noi, că toate durează cu termene cu 30 de zile”, a spus primarul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
2
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
profimedia-1029625023
3
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
ilie bolojan face declaratii
4
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de...
Trial living in Eisenhüttenstadt
5
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului...
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Digi Sport
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cristian paun in fata ta
Cristian Păun avertizează că dobânzile la credite nu vor scădea „cât...
vladimir putin
Vladimir Putin avertizează asupra consecințelor dacă SUA furnizează...
Sfatul lui Toby Brown pentru ceilalți tineri este să fie „obsedați” de propria curiozitate FOTO LinkedIN / Toby Brown
Povestea adolescentului care la 16 ani a strâns un milion de dolari...
elevi examen
Liderul sindicatului FSLI: Şcoala românească s-a transformat într-un...
Ultimele știri
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai importante decât diploma universitară
Autoritățile din Lituania au descoperit ce era în baloanele suspecte care au dus la închiderea aeroportului din Vilnius
Noua metodă de detectare a gripei: cum ar putea guma de mestecat să-ți semnaleze prezența afecțiunii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copil canal 060819 (3)
Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea. Ar fi fost atacat de câini
photo-collage.png - 2025-09-25T123215.164
Rihanna a născut o fetiță, al treilea copil cu A$AP Rocky. Artista a dezvăluit numele și a publicat primele imagini
Filmare
În regiunea Donețk, rușii au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic
caine-stapan
Orașul din Italia care introduce taxă turistică pentru câini: cât vor plăti pe zi stăpânii
politie franta
Un copil de 14 ani și-a înjunghiat profesorul chiar în timpul orei de la o școală gimnazială din Alsacia
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră...
Adevărul
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși...
Playtech
Cum poți beneficia de servicii medicale gratuite dacă nu ești asigurat
Digi FM
Kate Winslet, la 50 de ani. O carieră strălucită, Oscar și trei copii. A fost decorată de regină și are stea...
Digi Sport
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe...
Pro FM
Lionel Richie, dezvăluiri despre obiceiurile lui Michael Jackson: „Nu-și spăla hainele zile la rând și râdea...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Newsweek
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Supermodel la 57 de ani. Julia Roberts, în pulover pe post de rochie și pantofi cu toc, în NYC. Actrița își...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...