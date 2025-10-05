Anunțul poliției din Vrancea în cazul copilului de 3 ani găsit mort în Mărășești. Primarul dă vina pe birocrație

Apar noi informații din ancheta în cazul copilului de trei ani găsit mort, în localitatea Mărășești din județul Vrancea. Expertiza medico-legală a confirmat faptul că micuțul a murit după ce a fost atacat de câinii fără stăpân. Primarul din localitate dă vina pe birocrație.

Inspectoratul de Poliție Vrancea anunță, în urma efectuării expertizei medico-legale, că minorul în vârstă de doar 3 ani a fost ucis în urma unui atac al câinilor fără stăpâni. În acest caz, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror, pentru a se stabili măsurile legale care se impun.

Tragedia a avut loc în orașul Mărășești din județul Vrancea, într-o zonă în care sunt depozitate gunoaie în mod necontrolat și unde sunt foarte mulți câini fără stăpâni.

Primarul acestui oraș, Adrian Toderasc, recunoaște că problema câinilor fără stăpân este una gravă, cu care se confruntă de foarte mult timp. Acesta spune că într-o săptămână au fost adunați de pe străzile localității 67 de câini fără stăpân. Timp de două luni, din iulie și până în septembrie, primăria nu a avut un contract cu o firmă specializată care să se ocupe de rezolvarea acestei probleme.

Abia în data de 10 septembrie primăria a reușit să semneze un contract cu o altă firmă și a fost reluată această activitate. Primarul mai spune că aceste animale ar fi aduse din alte localități și abandonate pe raza orașului.

„Probleme sunt cu câinii fără stăpâni și au fost tot timpul. Ceea ce ține de primărie consider că a fost făcut corect și la timp. Mâine, la prima oră, am vorbit cu firma respectivă să vină cu mai multe echipaje și să vedem câți putem să luăm de acolo. Până atunci am avut contract cu o firmă de la Bârlad, care tot la fel, de la începutul anului și până când am reziliat contractul cu dumnealor, au luat în jur de 350 de câini”, a spus Toderasc.

El a spus că din cauza birocrației nu au mai fost luați câini de pe stradă în intervalul iulie-septembrie.

„A fost procedura de licitație, contractul scos din nou, cum este birocrația la noi, că toate durează cu termene cu 30 de zile”, a spus primarul.

