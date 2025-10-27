Live TV

Exclusiv Arhitectul Catedralei Naționale confirmă că zona exterioară va fi „cu acces public nelimitat”. Când vor fi gata lucrările

Data publicării:
catedrala manturirii
Catedrala Mânturii Neamului. Sursa foto: Inquam Photos / Dana Coțovanu
Din articol
Lucrările continuă. Ce urmează să fie finalizat Parcul Catedralei, un spațiu public deschis O priveliște spectaculoasă asupra Bucureștiului

Arhitectul Constantin Amâiei, care a coordonat proiectarea Catedralei Mântuirii Neamului din București, a vorbit la Digi24 despre provocările ridicării celui mai mare edificiu ortodox din România și despre planurile de finalizare a ansamblului. El a explicat că procesul de construcție a fost unul complex și că lucrările continuă, urmând ca zona să devină în viitor un spațiu deschis publicului, legat de Parcul Izvor și Palatul Parlamentului.

„Tehnic a fost cel mai dificil când am început fundațiile sau partea de infrastructură, acolo au fost niște lucrări mai speciale și după care au continuat cu structura asta până sus, de 120 m, iarăși a fost o o lucrare foarte dificilă”, a explicat arhitectul Constantin Amâiei.

El a precizat că dimensiunea impunătoare a Catedralei a fost stabilită încă din etapa de proiectare, în urma unor dezbateri și consultări între echipa de arhitecți și reprezentanții Patriarhiei.

„A fost o temă de proiectare care a fost stabilită de comun acord în niște întâlniri prealabile procesului de proiectare. Adică dacă înainte se făceau concursuri cu machete cu propuneri diferite, de data asta s-a dorit ca să fie, cum să spun eu, stabilite niște criterii de la început, adică toți cei care propuneau proiectele respective să îndeplinească niște condiții prestabilite. Și dimensiunea asta a fost stabilită atunci pentru că s-a considerat cea mai potrivită pentru locul unde a fost amplasată”, a adăugat arhitectul.

Lucrările continuă. Ce urmează să fie finalizat

Deși exteriorul Catedralei este finalizat, șantierul nu s-a încheiat. În interior, mai sunt numeroase spații care urmează să fie finisate și amenajate pentru public.

„Am avut în ultima perioadă un un proiect, ca să zic așa, aproape, ca să selectăm zonele unde să fie accesul public, pentru că șantierul continuă, el nu e terminat, sunt multe spații care mai trebuie după aceea finisate, dar pentru accesul public ar trebui să stabilim că asta este zona unde oamenii intră în interior și de asemenea partea exterioară a fost finalizată”, a spus Amâiei.

Potrivit acestuia, dacă ritmul actual al lucrărilor se menține, întregul ansamblu ar putea fi terminat în următorii trei, patru ani: „Dacă s-ar păstra ritmul care a fost până acum, bănuiesc că în 3-4 ani s-ar termina toate celelalte lucrări. Deocamdată sunt cele care sunt începute. Înafară de clădirea Catedralei, mai sunt niște construcții adiacente. Ea a fost concepută ca un fel de mânăstire inițial, dar a fost niște clădiri apostolice la care s-a renunțat, dar s-ar putea ca până la final două dintre ele să mai apară între Catedrală și Palatul Parlamentului”.

Parcul Catedralei, un spațiu public deschis

Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului final este crearea unui parc al Catedralei, care va fi conectat direct cu Parcul Izvor și spațiul din jurul Palatului Parlamentului. El a confirmat că, odată finalizat proiectul, oamenii vor putea circula liber între Parcul Izvor, Palatul Parlamentului și Catedrala Națională, fără bariere.

„Așa este gândit proiectul și toată amenajarea exterioară din jurul Catedralei și în jurul Palatului Parlamentului, să fie cu acces public nelimitat. Când o să fie lucrul ăsta încă nu știm deocamdată”, a spus Constantin Amâiei.

O priveliște spectaculoasă asupra Bucureștiului

„Pelerinii pot să viziteze catedrala până la cota 71, spunem noi, adică la baza turlei principale. Inițial noi am vrut ca să fie accesul public până în vârf, până la anternou, cum este și la alte catedrale. Nu s-a putut din cauza unor restricții tehnice, dar poate în viitor se poate ajunge până acolo, pentru că avem și scări și lifturi până în vârf, dar deocamdată accesul public este până la baza turlei”, a spus Amâiei.

Platforma de vizitare se află la aproximativ 71 de metri deasupra cotei zero, ceea ce înseamnă circa 76 de metri față de nivelul solului, oferind o panoramă amplă asupra Bucureștiului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
maria zaharova face declaratii
3
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
5
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-27 at 08.29.18
Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o...
guvern
Ședință extraordinară la Guvern pentru modificarea OUG 52, care a...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, posibilul candidat al PSD la Primăria Capitalei, are...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Rusia atacă Ucraina cu rachete făcute cu piese din import. Cel puțin 68 de componente ale rachetelor provin din Occident
Doi ucraineni au fost arestați, sub suspiciunea de spionaj, în Polonia. Vizau potențialul militar și infrastructura critică
Tensiuni uriașe între ONU și armata lui Netanyahu. Armata Israelului ar fi tras cu tancul către căștile albastre
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pistol air soft
Patru persoane au fost reținute după ce au tras focuri de armă pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Ce ar fi declanșat incidentul
politie
Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu un pistol airsoft în sectorul 6
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cele mai impresionante momente de la inaugurarea Catedralei Naționale, surprinse în imagini
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor pentru funcția de primar general
barbat cu catuse la maini
Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată a fost diagnosticată cu cancer în stadiul trei, după nenumărate vizite la Urgențe: „Doctorii spuneau...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Scandalul de la Craiova, dezbatere încinsă: “Rădoi a divizat vestiarul cu ceasul cadou de 18.000 euro dat lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Şumudică, întâlnire de cinci stele cu Erdogan în Turcia: „A venit cu patru avioane!”
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Pensionarii care nu mai primesc pensia. Documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte...
Pro FM
Chris Martin și Sophie Turner, cuplu-surpriză la Hollywood. Solistul Coldplay iubește din nou după...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere