Arhitectul Constantin Amâiei, care a coordonat proiectarea Catedralei Mântuirii Neamului din București, a vorbit la Digi24 despre provocările ridicării celui mai mare edificiu ortodox din România și despre planurile de finalizare a ansamblului. El a explicat că procesul de construcție a fost unul complex și că lucrările continuă, urmând ca zona să devină în viitor un spațiu deschis publicului, legat de Parcul Izvor și Palatul Parlamentului.

„Tehnic a fost cel mai dificil când am început fundațiile sau partea de infrastructură, acolo au fost niște lucrări mai speciale și după care au continuat cu structura asta până sus, de 120 m, iarăși a fost o o lucrare foarte dificilă”, a explicat arhitectul Constantin Amâiei.

El a precizat că dimensiunea impunătoare a Catedralei a fost stabilită încă din etapa de proiectare, în urma unor dezbateri și consultări între echipa de arhitecți și reprezentanții Patriarhiei.

„A fost o temă de proiectare care a fost stabilită de comun acord în niște întâlniri prealabile procesului de proiectare. Adică dacă înainte se făceau concursuri cu machete cu propuneri diferite, de data asta s-a dorit ca să fie, cum să spun eu, stabilite niște criterii de la început, adică toți cei care propuneau proiectele respective să îndeplinească niște condiții prestabilite. Și dimensiunea asta a fost stabilită atunci pentru că s-a considerat cea mai potrivită pentru locul unde a fost amplasată”, a adăugat arhitectul.

Lucrările continuă. Ce urmează să fie finalizat

Deși exteriorul Catedralei este finalizat, șantierul nu s-a încheiat. În interior, mai sunt numeroase spații care urmează să fie finisate și amenajate pentru public.

„Am avut în ultima perioadă un un proiect, ca să zic așa, aproape, ca să selectăm zonele unde să fie accesul public, pentru că șantierul continuă, el nu e terminat, sunt multe spații care mai trebuie după aceea finisate, dar pentru accesul public ar trebui să stabilim că asta este zona unde oamenii intră în interior și de asemenea partea exterioară a fost finalizată”, a spus Amâiei.

Potrivit acestuia, dacă ritmul actual al lucrărilor se menține, întregul ansamblu ar putea fi terminat în următorii trei, patru ani: „Dacă s-ar păstra ritmul care a fost până acum, bănuiesc că în 3-4 ani s-ar termina toate celelalte lucrări. Deocamdată sunt cele care sunt începute. Înafară de clădirea Catedralei, mai sunt niște construcții adiacente. Ea a fost concepută ca un fel de mânăstire inițial, dar a fost niște clădiri apostolice la care s-a renunțat, dar s-ar putea ca până la final două dintre ele să mai apară între Catedrală și Palatul Parlamentului”.

Parcul Catedralei, un spațiu public deschis

Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului final este crearea unui parc al Catedralei, care va fi conectat direct cu Parcul Izvor și spațiul din jurul Palatului Parlamentului. El a confirmat că, odată finalizat proiectul, oamenii vor putea circula liber între Parcul Izvor, Palatul Parlamentului și Catedrala Națională, fără bariere.

„Așa este gândit proiectul și toată amenajarea exterioară din jurul Catedralei și în jurul Palatului Parlamentului, să fie cu acces public nelimitat. Când o să fie lucrul ăsta încă nu știm deocamdată”, a spus Constantin Amâiei.

O priveliște spectaculoasă asupra Bucureștiului

„Pelerinii pot să viziteze catedrala până la cota 71, spunem noi, adică la baza turlei principale. Inițial noi am vrut ca să fie accesul public până în vârf, până la anternou, cum este și la alte catedrale. Nu s-a putut din cauza unor restricții tehnice, dar poate în viitor se poate ajunge până acolo, pentru că avem și scări și lifturi până în vârf, dar deocamdată accesul public este până la baza turlei”, a spus Amâiei.

Platforma de vizitare se află la aproximativ 71 de metri deasupra cotei zero, ceea ce înseamnă circa 76 de metri față de nivelul solului, oferind o panoramă amplă asupra Bucureștiului.

