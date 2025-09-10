Live TV

Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup de drone a fost detectat la graniță. Mesaj RO-ALERT în Tulcea

Data publicării:
Avioane F-16 ridicate de la sol pentru apărarea spațiului aerian. Foto- Profimedia
Avioane F-16. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Din articol
Drone rusești au pătruns în Polonia

Ministerul Apărării anunță miercuri că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, un grup de drone a fost detectat în zona localității Vâlcov din Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat două aeronave de luptă F-16 pentru misiuni de cercetare iar în timpul nopții a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României. 

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România, arată un comunicat de presă al MApN. 

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00:59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare.  

La ora 01:27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.  

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.  

La ora 02:35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.  

„Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru national. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, arată sursa citată.

Drone rusești au pătruns în Polonia

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa. 

Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” - referindu-se la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” ale Rusiei.  

Mai multe aeroporturi poloneze au fost închise, imediat după escaladare, fiind redeschise ulterior. 

Presa locală anunță că o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din regiunea Lublin, anunță Reuters. 

Reacții au venit și din țara vecină, Ucraina. Încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu drone rusești reprezintă „un nou nivel de escaladare”, afirmă președintele Volodimir Zelenski. 

Editor : Alexandru Costea

