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Armata României va participa la parada militară de Ziua Franței, prin detașamentul de onoare al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”

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Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Foto: Facebook/ MApN
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Un detaşament de onoare al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul” reprezintă România la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Franceze, eveniment desfăşurat anual pe bulevardul Champs-Élysées, a anunțat, sâmbătă, Ministerul Apărării.

„În perioada 7–12 iulie 2026, militarii români participă la programul de pregătire organizat de autorităţile franceze în vederea desfăşurării ceremoniei militare din 14 iulie. Detaşamentul de onoare este comandat de maiorul Valentin Stan, locţiitorul comandantului Batalionului 2 Ceremoniale, Onoruri Militare şi Intervenţie din cadrul Brigăzii 30 Gardă «Mihai Viteazul»”, a transmis, sâmbătă, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

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Potrivit documentului citat, ultima participare a militarilor Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul” la parada militară organizată la Paris, cu prilejul Zilei Naţionale a Franţei, a avut loc în anul 2022.

La rândul lor, militarii francezi au participat, în ultimii ani, la Parada Militară Naţională organizată la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a României, reflectând relaţiile strânse dintre forţele armate ale celor două state.

„Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării reprezintă unul dintre pilonii Parteneriatului Strategic dintre cele douǎ state. Franţa este naţiunea-cadru a Grupului de Luptă NATO desfăşurat la Cincu, având o contribuţie esenţială la consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al Alianţei. Totodată, colaborarea româno-francezǎ are o tradiţie îndelungată în domeniul industriei aeronautice, prin parteneriatul dintre Airbus Helicopters şi IAR Ghimbav, iar în prezent este consolidată prin proiectele dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.  

Proiectele dezvoltate în cadrul SAFE includ achiziţia în comun a sistemelor portabile de apărare antiaeriană MISTRAL, precum şi programele privind elicopterele multirol H225M şi radarele produse de compania Thales, proiecte care contribuie atât la modernizarea capabilităţilor Armatei României, cât şi la dezvoltarea industriei naţionale de apărare prin transfer de tehnologie şi implicarea operatorilor economici din România.

La paradă va lua parte şi preşedintele Nicuşor Dan, însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Editor : Ș.R.

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