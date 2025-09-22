Live TV

Astăzi este echinocțiul de toamnă 2025: Momentul când ziua și noaptea sunt aproximativ egale ca durată. Când trecem la ora de iarnă

Data publicării:
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
Din articol
Ce înseamnă toamna astronomică Echinocțiul de toamnă 2025 Când trecem la ora de iarnă

Astăzi, la 21:19, ora României, are loc echinocțiul de toamnă 2025. Este sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. De acum înainte, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

Echinocțiul este fenomenul astronomic care marchează momentele din an când ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată. Acesta apare de două ori pe an, în martie (echinocțiul de primăvară) și în septembrie (echinocțiul de toamnă), și este valabil simultan în emisfera nordică și emisfera sudică.

Ce înseamnă toamna astronomică

Toamna meteorologică începe la 1 septembrie și se bazează pe temperaturi medii lunare, evenimentul fiind util pentru statisticile climatice și agricultură. În schimb, toamna astronomică se bazează strict pe poziția Pământului în raport cu Soarele, când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°. Ea începe în momentul echinocțiului de toamnă și se încheie la solstițiul de iarnă, în jurul datei de 21-22 decembrie.

Echinocțiul de toamnă 2025

„Punctul echinocțiului de toamnă, numit și punct autumnal, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.”, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”

Fiind situat în dreptul ecuatorului ceresc, la această dată, Soarele răsare exact la est și apune la vest, ceea ce face ca ziua și noaptea să aibă durate aproape egale la toate latitudinile. O excepție apare în regiunile polare: în zona Polului Nord începe lunga noapte polară, perioadă care va dura șase luni, iar în zona Polului Sud debutează ziua polară, cu Soarele vizibil permanent la orizont până la echinocțiul de primăvară.

Urmatoarele date ale echinocțiului de toamnă

  • Echinocțiul de toamnă în 2026: 23 septembrie, ora 03:05 (ora României);
  • Echinocțiul de toamnă în 2027: 23 septembrie, ora 09:02 (ora României);
  • Echinocțiul de toamnă în 2028: 22 septembrie, ora 14:45 (ora României).

Când trecem la ora de iarnă

În fiecare toamnă, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, această modificare va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
peru cocaina
2
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
3
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
4
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
5
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un...
Lachlan Murdoch
Cine e Lachlan, învingătorul din „Succesiunea” lui Rupert Murdoch din...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei îi are în vizor pe administratorii companiilor de...
Ultimele știri
Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk
Comoară romană veche de aproape 2.000 de ani, descoperită în ruinele unei case incendiate la Histria
Virusul „păpușa rusească” descoperit într-o ciupercă mortală. Infecția devine și mai greu de tratat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
Echinocțiul de toamnă 2025: De când încep zilele să fie mai scurte decât nopțile. Ce se schimbă după fenomenul astronomic
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Vreme neobișnuit de caldă în primul weekend de toamnă. Ce temperaturi ne așteaptă în luna septembrie
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei astronomice. Când trecem la ora de iarnă
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Cum va fi vremea în septembrie. Cât persistă valul de căldură și unde sunt așteptate ploi
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme