Astăzi este echinocțiul de toamnă 2025: Momentul când ziua și noaptea sunt aproximativ egale ca durată. Când trecem la ora de iarnă

Astăzi, la 21:19, ora României, are loc echinocțiul de toamnă 2025. Este sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. De acum înainte, durata zilei scade treptat, iar noaptea devine mai lungă până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

Echinocțiul este fenomenul astronomic care marchează momentele din an când ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată. Acesta apare de două ori pe an, în martie (echinocțiul de primăvară) și în septembrie (echinocțiul de toamnă), și este valabil simultan în emisfera nordică și emisfera sudică.

Ce înseamnă toamna astronomică

Toamna meteorologică începe la 1 septembrie și se bazează pe temperaturi medii lunare, evenimentul fiind util pentru statisticile climatice și agricultură. În schimb, toamna astronomică se bazează strict pe poziția Pământului în raport cu Soarele, când longitudinea astronomică a Soarelui atinge valoarea de 180°. Ea începe în momentul echinocțiului de toamnă și se încheie la solstițiul de iarnă, în jurul datei de 21-22 decembrie.

Echinocțiul de toamnă 2025

„Punctul echinocțiului de toamnă, numit și punct autumnal, se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.”, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”

Fiind situat în dreptul ecuatorului ceresc, la această dată, Soarele răsare exact la est și apune la vest, ceea ce face ca ziua și noaptea să aibă durate aproape egale la toate latitudinile. O excepție apare în regiunile polare: în zona Polului Nord începe lunga noapte polară, perioadă care va dura șase luni, iar în zona Polului Sud debutează ziua polară, cu Soarele vizibil permanent la orizont până la echinocțiul de primăvară.

Urmatoarele date ale echinocțiului de toamnă

Echinocțiul de toamnă în 2026: 23 septembrie, ora 03:05 (ora României);

Echinocțiul de toamnă în 2027: 23 septembrie, ora 09:02 (ora României);

Echinocțiul de toamnă în 2028: 22 septembrie, ora 14:45 (ora României).

Când trecem la ora de iarnă

În fiecare toamnă, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, această modificare va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.

Editor : C.S.