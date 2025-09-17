Live TV

Un asteroid uriaș, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece joi pe lângă Pământ. Când și unde poate fi observat

Data publicării:
asteroid, pamant
Foto cu caracter ilustrativ. Profimedia

Asteroidul 2025 FA22, catalogat drept „potențial periculos” și cu o probabilitate inițială de impact în 2089, va trece joi, 18 septembrie, la mică distanță de Pământ, informează Live Science. Roca spațială, descoperită în acest an și având între 130 și 290 de metri diametru, va zbura cu peste 38.000 km/h, la aproximativ 835.000 km de planetă.

Asteroidul, descoperit în martie de telescopul Pan-STARRS 2 din Hawaii, este suficient de mare pentru a distruge un oraș întreg dacă ar lovi Pământul. El va trece la o distanță minimă de aproximativ 835.000 km de planeta noastră, adică de peste două ori distanța Pământ–Lună.

La scurt timp după descoperire, în martie 2025, oamenii de știință au calculat o probabilitate de 0,01% ca asteroidul să lovească Pământul la revenirea sa din 23 septembrie 2089. Această ipoteză i-a adus pentru scurt timp primul loc pe lista ESA cu obiecte cosmice cu risc de impact. Ulterior, observațiile suplimentare au arătat că nu există niciun pericol, iar în luna mai asteroidul a fost eliminat complet de pe lista de risc.

ESA a precizat într-un comunicat că „observațiile prioritare de urmărire au permis astronomilor să rafineze traiectoria asteroidului și să excludă orice risc de impact”.

Trecerea de joi va putea fi urmărită live printr-o transmisiune gratuită realizată de Virtual Telescope Project din Italia, miercuri, 17 septembrie, de la ora locală 23:00 (EDT). Roca ar putea atinge o magnitudine aparentă de 13, suficient de luminoasă pentru a fi observată cu un telescop amator performant sau cu binocluri astronomice.

Cercetători din întreaga lume, inclusiv cei de la radarul NASA din Goldstone, California, vor monitoriza asteroidul pentru a-i determina dimensiunile și forma. Rețeaua Internațională de Avertizare pentru Asteroizi (IAWN) va folosi acest survol ca exercițiu de pregătire, simulând un scenariu în care 2025 FA22 ar fi încă o amenințare pentru anul 2089.

„Deși 2025 FA22 nu reprezintă niciun pericol, exersarea capacității noastre de a măsura proprietățile unui asteroid este importantă, deoarece acestea influențează modul în care ar reacționa la o eventuală tentativă de deviere de pe o traiectorie de coliziune cu Pământul”, au transmis reprezentanții ESA.

Conform celor mai recente calcule ale NASA, asteroidul nu se va apropia periculos nici în 2089, când va trece la circa 6 milioane km de Pământ, de peste șapte ori distanța actuală. Totuși, în anul 2173 se așteaptă o trecere mult mai apropiată: la doar 320.000 km, adică mai aproape decât Luna.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
Traian Băsescu
3
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
National Security Council With Poland's President Karol Nawrocki, Warsaw - 11 Sep 2025
„Rusia nu este încă suficient de puternică” pentru a ataca o țară...
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
autoritatea vamala romana
Premierul anunță o nouă conducere la Vamă, de miercuri: Altfel nu...
Avioane F-16
Situație paradoxală: avioanele F-16 costă acum mai mult decât F-35...
Ultimele știri
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
„Fico, la închisoare!”. Protest, cu mii de oameni, la Bratislava și în alte orașe din Slovacia
Fără petrol rusesc și tarife uriașe contra Chinei: De ce Uniunii Europene îi va fi imposibil să respecte toate cerințele lui Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Hubble Telescope Captures Best Picture Yet Of A High-Speed Comet, In Space - 08 Aug 2025
NASA a aflat cu certitudine ce este obiectul interstelar 3I/Atlas, despre care s-a crezut că e creația unei civilizații îndepărtate
Robot pe Marte
NASA a descoperit „cele mai clare semne de până acum” că pe Marte a existat viață. „Petele de leopard” studiate pe planeta roșie
De ce este UE interesată să exploateze resursele energetice regenerabile de pe Lună. „Ordinea globală a fost zguduită puternic”
ilustrație catastrofă climatică
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă
Comet, asteroid, meteorite flying
Un meteorit mai vechi decât Pământul a străpuns acoperișul unei case din statul american Georgia: datează de 4,56 miliarde de ani
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Fanatik.ro
Soții de politicieni, foști consilieri și bugetari de lux. Cine sunt VIP-urile care au prins un post de...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Adevărul
Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”