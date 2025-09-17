Un asteroid uriaș, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece joi pe lângă Pământ. Când și unde poate fi observat

Asteroidul 2025 FA22, catalogat drept „potențial periculos” și cu o probabilitate inițială de impact în 2089, va trece joi, 18 septembrie, la mică distanță de Pământ, informează Live Science. Roca spațială, descoperită în acest an și având între 130 și 290 de metri diametru, va zbura cu peste 38.000 km/h, la aproximativ 835.000 km de planetă.

Asteroidul, descoperit în martie de telescopul Pan-STARRS 2 din Hawaii, este suficient de mare pentru a distruge un oraș întreg dacă ar lovi Pământul. El va trece la o distanță minimă de aproximativ 835.000 km de planeta noastră, adică de peste două ori distanța Pământ–Lună.

La scurt timp după descoperire, în martie 2025, oamenii de știință au calculat o probabilitate de 0,01% ca asteroidul să lovească Pământul la revenirea sa din 23 septembrie 2089. Această ipoteză i-a adus pentru scurt timp primul loc pe lista ESA cu obiecte cosmice cu risc de impact. Ulterior, observațiile suplimentare au arătat că nu există niciun pericol, iar în luna mai asteroidul a fost eliminat complet de pe lista de risc.

ESA a precizat într-un comunicat că „observațiile prioritare de urmărire au permis astronomilor să rafineze traiectoria asteroidului și să excludă orice risc de impact”.

Trecerea de joi va putea fi urmărită live printr-o transmisiune gratuită realizată de Virtual Telescope Project din Italia, miercuri, 17 septembrie, de la ora locală 23:00 (EDT). Roca ar putea atinge o magnitudine aparentă de 13, suficient de luminoasă pentru a fi observată cu un telescop amator performant sau cu binocluri astronomice.

Cercetători din întreaga lume, inclusiv cei de la radarul NASA din Goldstone, California, vor monitoriza asteroidul pentru a-i determina dimensiunile și forma. Rețeaua Internațională de Avertizare pentru Asteroizi (IAWN) va folosi acest survol ca exercițiu de pregătire, simulând un scenariu în care 2025 FA22 ar fi încă o amenințare pentru anul 2089.

„Deși 2025 FA22 nu reprezintă niciun pericol, exersarea capacității noastre de a măsura proprietățile unui asteroid este importantă, deoarece acestea influențează modul în care ar reacționa la o eventuală tentativă de deviere de pe o traiectorie de coliziune cu Pământul”, au transmis reprezentanții ESA.

Conform celor mai recente calcule ale NASA, asteroidul nu se va apropia periculos nici în 2089, când va trece la circa 6 milioane km de Pământ, de peste șapte ori distanța actuală. Totuși, în anul 2173 se așteaptă o trecere mult mai apropiată: la doar 320.000 km, adică mai aproape decât Luna.

Editor : Ș.A.