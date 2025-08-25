Presupusul complice al cetățeanului turc care a scos pistolul și a tras 6 focuri de armă spre o terasă din Centrul Vechi a fost reținut. De asemenea, au loc noi audieri. Mai mulți martori vor ajunge în fața procurorilor pentru a povesti ce s-a întâmplat în dimineața în care cetățeanul turc a tras focuri de armă. Potrivit surselor, un complice al turcului ar fi fost ghid pentru atacator în Bucuresti și i-ar fi dat un rucsac, unde se presupune că ar fi fost arma atacului.

În urma investigațiilor, s-a descoperit că cetățeanul turc ar fi avut un complice. După ce au fost urmărite imaginile de pe camerele de supraveghere, cei doi au fost zăriți în noaptea atacului și se presupune că cetățeanul turc i-ar fi dat celuilalt un rucsac în care s-ar fi aflat posibil arma și haine de schimb.

Individul a fost audiat toată noaptea, însă procurorii nu au reușit să afle prea multe informații de la el.

Totodată, nici cel care ar fi executat atacul nu a vrut să povestească ce s-a întâmplat mai exact și dacă a fost vorba despre un atac la comandă.

Între timp, mai mulți martori au fost audiați. Urmează să ajungă luni la Serviciul Omoruri și alții care se aflau în acea noapte a atacului și care ar putea să ofere informații cheie pentru anchetatori.

Cetăţeanul turc care a tras cu pistolul de două ori, la interval de o săptămână, asupra a doi agenţi de pază şi a unor persoane aflate pe terasa unui local din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

