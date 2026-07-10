Live TV

Atac armat la Țăndărei: patru oameni au deschis focul asupra unei case. Polițiștii cred că e o tentativă de asasinat la comandă

Data actualizării: Data publicării:
tandarei
Sursa: captură video
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Atac armat în plină zi, în Țăndărei, județul Ialomița: doi bărbați au tras mai multe focuri de armă asupra unei case. Aceștia că ar fi acționat la comanda unui lider de clan din străinătate. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum patru indivizi opresc mașina în fața unei locuințe în care stau rivalii lor. Trei dintre ei coboară, au fețele acoperite și deschid focul printre zăbrelele gardului, asupra mai multor persoane aflate în curte.

Victimele susțin că au fost amenințate cu moartea, că agresorii ar fi încercat să intre în curte și, pentru că nu au reușit, au tras printre șipcile gardului, iar în curte se aflau și femei și copii.

Anchetatorii spun că atacul armat făcea parte dintr-un plan de asasinat la comandă. Atacatorii ar fi primit ordin de la un lider din străinătate de a ucide două persoane și au fost folosite arme deținute ilegal pentru a duce la îndeplinire atacul.

Una dintre victime susține că amenințările au fost făcute chiar într-un live pe rețelele de socializare.

Ambele tabere fac parte din aceeași familie, iar acum victimele sunt păzite de poliție și spun că se tem să mai stea propria casă.

Autorii atacului au fost arestați, însă amenințările au continuat și din spatele gratiilor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
alegeri parlamentare 2020
2
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
iran-teheran - 3 martie 2026
4
Armata SUA a lansat noi atacuri asupra Iranului. Trump: „Vom riposta și mai puternic”...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
5
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
Digi Sport
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aleksandr Lunin
Soldatul rus care l-a ameninţat pe Putin cu o revoltă dacă nu se întâlneşte cu el şi-a şters mesajul şi a fost eliberat
Explosion à Monaco : voici Anastasiia Berezovska, la principale suspecte de l’attaque visant l’oligarque ukrainien Vadim Ermolaev
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
NYPD Police politie
Poliția din New York caută un bărbat mascat care a deschis focul la un grătar de familie. Opt persoane, dintre care 4 copii, împușcate
atac armat sua
Atac armat în SUA, de Ziua Independenței: 8 oameni, dintre care 4 sunt copii, au fost împuşcați
Russia Putin
Rusia va rămâne o amenințare și după ce regimul lui Putin va cădea, susține șeful spionilor dintr-o țară NATO
Recomandările redacţiei
sigla pnl
PNL ar putea organiza un nou Congres în august sau septembrie...
Incendii devastatoare în Spania.
Incendiu de vegetație devastator în Spania, 11 oameni au murit...
petrisor peiu face declaratii
Petrișor Peiu îl atacă pe Nicușor Dan, după ce președintele a spus că...
oameni in parc
ANM anunță cum va fi vremea până pe 10 august. Estimări meteo pentru...
Ultimele știri
Furtunile de praf au atins niveluri record în 2025. China s-a confruntat cu cel mai grav episod din ultimii zece ani
Tudorel Andrei, șeful INS, despre declinul demografic: „Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României”
Lavrov susține că Rusia va continua războiul în Ucraina până când va atinge obiectivele cerute de Putin în 2024
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie influentă de 63 de ani are o relație cu un tânăr de 25 de ani. Fiica ei "a luat-o razna" când a...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Antrenorul din România care a spus NU la 7.000.000 de dolari pe an. Ar fi fost cel mai mare contract pentru...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Leo Messi, gest impresionant pentru Joao Paulo, jucătorul lui FCSB! Ce cadou i-a făcut superstarul. Foto
Adevărul
De la contesa-programatoare la „mama Wi-Fi”. Femeile care au schimbat lumea digitală
Playtech
Averea pe care Gabi Mureșan o declarase înainte de tragedie: câte terenuri, case și mașini deținea. Ultimele...
Digi FM
Ce legătură de rudenie aveau Bonnie Tyler și Catherine Zeta-Jones. Actrița e profund afectată de moartea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Shakira i-a rostit numele: ”A fost primul! Îi voi fi mereu recunoscătoare”
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Colțul de rai de la granița României unde oamenii trăiesc ca acum sute de ani. Drama unui sat uitat de lume...
Newsweek
Care pensionari au primit deja pensia pe card? Din ce orașe sunt? La ce bănci au cont?
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...