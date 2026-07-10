Atac armat la Țăndărei: patru oameni au deschis focul asupra unei case. Polițiștii cred că e o tentativă de asasinat la comandă

Atac armat în plină zi, în Țăndărei, județul Ialomița: doi bărbați au tras mai multe focuri de armă asupra unei case. Aceștia că ar fi acționat la comanda unui lider de clan din străinătate. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum patru indivizi opresc mașina în fața unei locuințe în care stau rivalii lor. Trei dintre ei coboară, au fețele acoperite și deschid focul printre zăbrelele gardului, asupra mai multor persoane aflate în curte.

Victimele susțin că au fost amenințate cu moartea, că agresorii ar fi încercat să intre în curte și, pentru că nu au reușit, au tras printre șipcile gardului, iar în curte se aflau și femei și copii.

Anchetatorii spun că atacul armat făcea parte dintr-un plan de asasinat la comandă. Atacatorii ar fi primit ordin de la un lider din străinătate de a ucide două persoane și au fost folosite arme deținute ilegal pentru a duce la îndeplinire atacul.

Una dintre victime susține că amenințările au fost făcute chiar într-un live pe rețelele de socializare.

Ambele tabere fac parte din aceeași familie, iar acum victimele sunt păzite de poliție și spun că se tem să mai stea propria casă.

Autorii atacului au fost arestați, însă amenințările au continuat și din spatele gratiilor.

Editor : M.B.