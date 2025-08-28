Live TV

Atac cu cuțitul în Sectorul 1 al Capitalei: o persoană a fost dusă la spital. Polițiștii îl caută pe agresor

Data publicării:
cutit in mana unui barbat
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Shutterstock

O persoană a fost atacată cu un cuţit, joi, pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, după ce i-a fost acordat primul ajutor la locul incidentului. Poliţiştii îl caută acum pe agresor şi vor sesiza Parchetul pentru luarea măsurilor necesare, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, joi, 28 august, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 1 o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor-înţepător.

Echipajul de poliţie deplasat cu operativitate la faţa locului a constatat că sesizarea se confirmă.

De asemenea, un echipaj medical a intervenit şi a acordat primul ajutor victimei, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, precizează Poliţia Capitalei, potrivit News.ro. 

În prezent, poliţiştii îl caută pe agresor şi va sesiza unitatea de parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Sursa citată precizează că activităţile sunt în curs de desfăşurare, iar Poliţia Capitalei, sub coordonarea unităţii de parchet, va continua să acţioneze cu fermitate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat
1
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
ilie bolojan
5
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Digi Sport
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
2025-07-07-0815
Val de reacții politice după agresarea livratorului asiatic. Stroe...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
carduri de sanatate
Cardurile de sănătate nu mai pot fi folosite. Sistemul informatic al...
Ultimele știri
Pachetul al doilea de măsuri, spart în 5 bucăți. Proiectele au fost trimise spre avizare la consiliile consultative. Ce urmează
Metrorex anunţă modificări în circulaţia metroului pe Magistrala 4. Ce trebuie să știe călătorii
Daniel Băluță, mesaj către PNL în cursa pentru Capitală: „Cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în vestul țării: temperaturile ajung la 37°C. Prognoza pentru București
ARH N20 PISTOLAR TURC ARESTAT-BETA_00332
Trei cetățeni turci, reținuți după atacul armat din Centrul Vechi. Printre ei s-ar afla liderul grupării
tramvai 32
Tinere bătute într-un tramvai din București. Una dintre victime a avut nevoie de îngrijiri medicale
mașină de poliție pe strada dupa accident
Accident cu o mașină a poliției, la Arcul de Triumf din București. O polițistă a fost rănită și dusă la spital
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele de poluare, depășite de până la patru ori. Ce spune Garda de Mediu
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformările de look ale lui Kate Middleton nu sunt întâmplătoare. Prințesa își vopsește părul la fiecare...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: “Mi-au zis să aleg eu...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Părinții unui adolescent care și-a luat viața dau în judecată OpenAI. ChatGPT, acuzat că a validat gândurile...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie