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Atac cu drone în Marea Neagră asupra unei nave care se îndrepta spre Constanța. Martorii spun că a izbucnit un incendiu la bord

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Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Navă comercială lovită de drone în Marea Neagră. Sursa foto: Profimedia Images
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O navă comercială care se îndrepta din portul israelian Haifa spre Constanța a fost lovită miercuri de trei drone în Marea Neagră, la aproximativ 39 de kilometri de coasta Bulgariei. Autoritățile bulgare au trimis o ambarcațiune de intervenție pentru a acorda asistență, în timp ce echipajul navei este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare. Martorii susțin că la bord a izbucnit un incendiu și că nava s-a înclinat puternic într-o parte, relatează agenția EFE.

Autorităţile bulgare au trimis o ambarcaţiune pentru a oferi asistenţă navei atacate, în timp ce echipajul acesteia este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare, a relatat postul public de televiziune BNT, scrie Agerpres.

Potrivit ministrului bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine travers de localitatea Şabla.

Conform agenţiei specializate Maritime.bg, numele navei lovite este Contship Jet, o navă portcontainer care plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către portul românesc Constanţa.

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Pescarii care au fost martori ai atacului afirmă că au văzut un incendiu izbucnind la bordul navei şi că aceasta s-a înclinat considerabil spre dreapta. Este a cincea navă comercială atacată de drone luna aceasta în largul coastei bulgare a Mării Negre.

Incidentul survine în timp ce miniştrii apărării din Bulgaria, România şi Turcia se întâlnesc la Sofia pentru a discuta măsuri de protejare a navigaţiei civile în Marea Neagră în faţa atacurilor reciproce între Rusia şi Ucraina.

Editor : M.I.

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