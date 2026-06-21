Atac rusesc asupra Ucrainei, aproape de granița cu România. A fost emis RO-Alert, două avioane Eurofighter Typhoon au fost mobilizate

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, într-un comunicat de presă, că în noaptea de 20 spre 21 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

„Ca urmare a detectării unui grup de semnale radar, la 22 km nord-est de Vâlcove, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 02:16”, a informat MapN.

De asemenea, „două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 02.19, pentru monitorizarea situației”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și alerta aeriană a încetat la ora 03:37, potrivit MApN.

Editor : Ș.R.